PAT – INFRASTRUTTURE: «SOTTOPASSO DI PIAZZALE ORSI, AGGIUDICATO L’ULTIMO LOTTO»

16.49 - martedì 25 febbraio 2025

L’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti ha aggiudicato l’ultimo appalto del sottopasso di piazzale Orsi che collega corso Rosmini alla stazione ferroviaria a Rovereto. Il lotto, assegnato all’impresa Costruzioni F.lli Pedrotti s.a.s di Madruzzo (TN), con il ribasso percentuale del 2,513% sull’importo a base d’asta di 791.200 euro, riguardano la connessione tra l’infrastruttura aperta al pubblico lo scorso settembre con la discenderia ciclabile da corso Rosmini già realizzata. La previsione è di poter avviare in primavera i lavori, per concluderli salvo imprevisti nel corso dell’autunno.

“Si completa così la prima parte del sottopasso di piazzale Orsi, per un costo complessivo di circa 14,85 milioni di euro, che rientra negli interventi per la mobilità condivisi tra Provincia e Comune di Rovereto”, commenta il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

L’opera, prosegue il presidente, fa a sua volta parte di un disegno più grande, che coinvolge anche Trentino Trasporti e vede al centro i nuovi investimenti per la mobilità pubblica (la stazione delle corriere e il centro di interscambio) previsti su via Zeni, dall’altro lato dei binari. “Nell’ambito di questi interventi che riguardano il futuro della città della Quercia e della Vallagarina – precisa Fugatti – si inserisce la seconda unità funzionale del sottopasso, per la quale la progettazione verrà portata avanti in sinergia con Trentino Trasporti che diverrà proprietaria dell’area oggi di RFI. L’infrastruttura, con uscita su via Zeni in prossimità di Meccatronica, permetterà di superare la ferrovia completando così il collegamento ciclopedonale tra l’est e l’ovest di Rovereto.

(sv)

