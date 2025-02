PAT – INFORMAZIONE: «LA PROVINCIA INFORMA, IN ONDA LA PUNTATA 2 – 2025»

12.51 - mercoledì 26 febbraio 2025

I fondi per la riqualificazione degli acquedotti comunali attraverso le risorse del PNRR, la campagna di prevenzione cardiovascolare promossa dall’Azienda sanitaria, l’accordo fra la Provincia e la Federazione trentina delle Pro Loco in tema di alternanza scuola lavoro, l’attività della Centrale Unica di Emergenza 112 e il saluto della Giunta all’Aquila Basket reduce dalla vittoria in Coppa Italia, sono i temi della seconda puntata di quest’anno de “La Provincia Informa”, il settimanale video di informazione prodotto dall’Ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento, in onda su alcune emittenti locali.

Questa la programmazione in TV:

Telepace

mercoledì 26 febbraio ore 18.55

giovedì 27 febbraio ore 18.55

RTTR

giovedì 27 febbraio ore 20.45

venerdì 28 febbraio ore 9.45

Trentino TV

mercoledì 26 febbraio ore 23.05

giovedì 27 febbraio ore 20.33

venerdì 28 febbraio ore 06:25

sabato 1° marzo ore 13:25

TV33

venerdì 28 febbraio ore 12.50

sabato 1° marzo ore 14.50

domenica 2 marzo ore 18:50

