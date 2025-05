PAT * INDAGINE GDF TRENTO: FUGATTI, «PIENA FIDUCIA NELLA MAGISTRATURA E NELLE FORZE DELL’ORDINE’»

17.44 - mercoledì 7 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Ringraziamo le Forze dell’Ordine e la Procura per il lavoro svolto con grande professionalità e dedizione. Esprimiamo piena fiducia negli inquirenti e nell’operato della magistratura, certi che verrà fatta piena luce sui fatti oggetto dell’indagine. La lotta per il rispetto della legalità non conosce sosta né confini: le istituzioni devono continuare a collaborare in modo coeso per contrastare ogni forma di illegalità.

È il commento del Presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, all’operazione condotta questa mattina dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura distrettuale di Trento.

“In merito ai reati oggetto dell’inchiesta riconosciamo l’importanza e la continuità del lavoro svolto dalle Forze dell’Ordine, anche alla luce di altre recenti inchieste che hanno interessato il territorio trentino.

Per quanto riguarda le società coinvolte della Provincia, auspichiamo che l’attività della Procura contribuisca a fare piena chiarezza nel più breve tempo possibile.

Rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi fiduciosi del lavoro della magistratura ribadendo il nostro impegno quotidiano a favore della trasparenza e della legalità, valori fondamentali per la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e per il buon funzionamento della vita democratica.