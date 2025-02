PAT * INCONTRO FORMATIVO ACI: SPINELLI, «CHI ACCEDE ALLE BANCHE DATI NECESSITA DI DATI SICURI, GESTITI IN MANIERA NON AGGREDIBILE»

12.17 - martedì 25 febbraio 2025

In apertura il saluto dell’assessore allo sviluppo economico, lavoro, università, ricerca Achille Spinelli. Oggi a Trento un incontro di formazione ACI per gli operatori degli Sportelli telematici dell’automobilista.

Si è tenuto oggi nella Sala Belli del palazzo sede della provincia in Piazza Dante, un incontro di aggiornamento professionale dedicato agli Sportelli Telematici dell’Automobilista (STA) degli studi di consulenza automobilistica trentini e altoatesini, organizzato dall’Automobile Club Italia nazionale, che quest’anno celebra i 120 anni dalla fondazione.

In apertura ha rivolto un saluto di benvenuto ai partecipanti l’assessore allo sviluppo economico, lavoro, università, ricerca Achille Spinelli, che ha sottolineato l’importanza dell’incontro per gli operatori in ambiti essenziali per lo sviluppo economico, come quelli della circolazione, della mobilità, della regolarità del nostro parco auto e del sistema pubblico automobilistico. “L’auto è ancora motore del nostro sistema e lo sarà anche in futuro, nelle declinazioni che le tecnologie e le nuove regolamentazioni forniranno ai decisori europei e mondiali, considerando il passaggio a modelli diversi rispetto a quelli che sembravano ormai consolidati, con la platea di utenti delle nuove generazioni che oggi ragiona in modo diverso rispetto al passato”, ha detto Spinelli ringraziando i presenti, fra i quali i rappresentanti di Trentino Riscossioni e il personale delle due Province autonome di Trento e Bolzano. In merito al tema della cybersicurezza, l’assessore ha poi aggiunto: “Chi accede alle banche dati necessita di dati sicuri, gestiti in maniera non aggredibile e su questo cerchiamo di lavorare assieme per garantire il massimo dell’efficienza e della sicurezza di tutti gli operatori e degli utenti”.

L’evento ha visto la partecipazione di Salvatore Moretto, responsabile della Direzione ACI gestione e sviluppo del PRA, fiscalità automobilistica e servizi agli enti territoriali e di Fabrizio Turci, responsabile della Direzione compartimentale Nord Italia ACI. Dopo i saluti dei rappresentanti delle associazioni di categoria – Giuseppe Guarino di Unasca, Paolo Colangelo di Confarca e Daniele Rondinelli Andac – l’evento formativo è entrato nel vivo, con un focus sui reati stradali di Francesco Berna Nasca, dirigente della Sezione Polizia Stradale di Trento e di Christian Gostner, ispettore della Polizia Stradale per il Trentino-Alto Adige e la Provincia di Belluno.

Quindi è stato affrontato il tema della sicurezza informatica, con un intervento di Antonio Apruzzese, consulente dell’ACI per la gestione e la sicurezza di interconnessioni tra banche dati istituzionali, a cui sono seguiti approfondimenti su normative e pratiche legate al PRA. Dall’incontro sono emersi alcuni importanti punti di interesse, come il consolidamento del rapporto tra gli operatori professionali presenti sul territorio e le istituzioni pubbliche e il miglioramento della qualità delle pratiche, con effetti positivi sul servizio reso ai cittadini.