PAT * INCONTRO CON OPERATORI SERVIZIO GESTIONE STRADE: FUGATTI, «PIÙ RISORSE ED ASSUNZIONI, PER UNA RETE VIARIA MODERNA E SICURA»

10.40 - martedì 29 luglio 2025

Strade sicure, moderne, percorribili in tutte le condizioni meteo, ma anche curate dal punto di vista estetico e ambientale: è questo l’obiettivo del Servizio Gestione Strade della Provincia autonoma di Trento, che si occupa di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria, includendo la cura del verde di pertinenza.

“La gestione delle strade è un’attività essenziale, una priorità per la Provincia. Per questo la Giunta ha previsto ulteriori risorse nell’assestamento di bilancio appena approvato, così da consentire una programmazione di medio periodo e mettere le strutture nelle condizioni di operare nelle migliori condizioni possibili, compatibilmente con le risorse a disposizione”. Così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti che ieri ha incontrato gli operatori per fare punto sull’attività del Servizio.

Presenti in Sala Belli il dirigente generale del Dipartimento infrastrutture e trasporti Luciano Martorano, il dirigente della struttura Sergio Deromedis, i responsabili delle 10 zone territoriali (più quella centrale) in cui è suddivisa la Gestione strade, che cura circa 2.450 chilometri di strade, di cui 875 statali e 1.575 provinciali, anche in alta quota, con 1.160 ponti e 170 gallerie.

“Il vostro ruolo è fondamentale – ha detto il presidente Fugatti rivolgendosi agli operatori del Servizio –. Ogni cittadino trentino e ogni turista si aspetta strade nelle migliori condizioni, un biglietto da visita per chi vive o frequenta il nostro territorio. Per questo la Giunta ha voluto confermare e integrare con risorse aggiuntive l’impegno per sostenere l’attività della Gestione strade. Significa attenzione alle persone, con il piano di assunzioni, quindi alle attrezzature, con gli acquisti di mezzi e macchinari che sta proseguendo”.

Nell’incontro sono stati toccati tutti gli aspetti di attinenza al Servizio, anche con un occhio al prossimo inverno. A livello finanziario, nel bilancio provinciale 2025 la Giunta ha destinato 84 milioni di euro di finanziamento per il Servizio rispetto ai 58 del 2024, con l’obiettivo di proseguire l’ammodernamento dell’infrastruttura stradale, il rinnovo del parco mezzi e di sostenere l’attività quotidiana del Servizio.

A questo proposito, un tassello importante è il cosiddetto Piano Verde, con un cronoprogramma degli sfalci che è stato anticipato di 15 giorni e ha già visto il primo taglio già concluso su tutta la rete stradale.

Continua anche l’impegno per il Piano neve, con investimenti mirati all’ammodernamento delle attrezzature. Dopo l’acquisto dei quattro fresaneve negli ultimi anni sono in arrivo due nuovi fresaneve, entro la fine dell’anno, destinati alle zone interessate dalle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. È inoltre previsto l’acquisto di 16 camion da 13,5 tonnellate, 10 da 18 tonnellate e di due spazzatrici.

Riguardo al personale, è stato sottolineato come il 2025 sia stato un anno importante per il Servizio, in quanto sono stati assunti 28 nuovi operai stradali, dopo due anni di formazione, e oltre 20 operai stradali dalle graduatorie comunali, mentre sta per partire il concorso per 40 nuovi operai con contratto di formazione lavoro. Con questi nuovi ingressi il totale dell’organico arriverà a più 40 unità, al netto dei pensionamenti, rispetto agli anni scorsi.