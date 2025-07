PAT * INCONTRI ISTITUZIONALI: FUGATTI: «RINGRAZIO IL PREFETTO PETRONZI ,PER LA COLLABORAZIONE E L’IMPEGNO A FAVORE DELLA COMUNITÀ TRENTINA»

16.02 - giovedì 24 luglio 2025

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha ricevuto oggi in piazza Dante il Commissario del Governo per la provincia di Trento, prefetto Giuseppe Petronzi, che lascia l’incarico dopo 13 mesi di servizio per assumere il ruolo di nuovo prefetto di Trieste, città in cui ritorna dopo aver ricoperto l’incarico di questore dal 2018 al 2020. Presente all’incontro anche il direttore generale della Provincia Raffaele De Col.

“Desidero ringraziare il prefetto Petronzi per il tempo, l’impegno e la disponibilità dimostrata in questi mesi – ha affermato Fugatti – durante i quali si è consolidato un rapporto leale, di ottima collaborazione istituzionale e di dialogo costruttivo, sempre nell’interesse dei cittadini”.

Il presidente Fugatti ha voluto esprimere “un vivo apprezzamento per l’operato del prefetto, che ha garantito una piena e costante collaborazione tra la Provincia autonoma e gli organismi dello Stato, sia in materia di sicurezza sia nella gestione di tutte le questioni che hanno riguardato la comunità trentina. Un ringraziamento particolare va alla sensibilità e all’attenzione che Petronzi ha dimostrato verso la specifica realtà istituzionale del Trentino, il suo territorio e la sua popolazione”.

Il presidente ha quindi ribadito la convinzione che “il rapporto con i rappresentanti del Governo sul territorio, con le forze dell’ordine e i corpi dello Stato, potrà proseguire con il medesimo impegno e la stessa dedizione per la tutela degli interessi dei cittadini”.

Giuseppe Petronzi, nato nel 1962 a Benevento, è Prefetto della Repubblica e, dal 20 maggio 2024, Commissario del Governo per la Provincia di Trento. Nel corso della sua carriera nella Polizia di Stato ha ricoperto, tra gli altri, i ruoli di Questore di Milano, di Trieste e di Vicenza. A giugno 2012 ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e, a dicembre 2021, quella di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.