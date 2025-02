PAT * INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO: FUGATTI, «CORTE CONTI, COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE EFFICACE E PROFICUA NELL’ULTIMO ANNO»

12.33 - martedì 25 febbraio 2025

Inaugurazione anno giudiziario, Fugatti: “Corte dei Conti, collaborazione proficua”. Il rapporto di collaborazione instaurato tra gli uffici della Provincia autonoma di Trento e la Corte dei conti, è stato messo in luce dal procuratore regionale Gianluca Albo, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2025 alla quale ha preso parte il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti. “La collaborazione istituzionale, nel rispetto dei rispettivi ruoli, si è rivelata molto positiva e, soprattutto nell’ultimo anno, ci ha consentito di raggiungere buoni risultati.

Apprezziamo le parole di approvazione sulla nostra collaborazione, espresse nei vari interventi, che confermano l’efficacia del nostro operato. Siamo motivati a proseguire su questa strada, consapevoli che le indicazioni provenienti dalla Corte dei conti costituiscono uno stimolo per lavorare con sempre maggiore impegno nella gestione della cosa pubblica” ha evidenziato Fugatti a margine della cerimonia. All’appuntamento hanno preso parte – tra gli altri- anche il direttore generale della Provincia Raffaele De Col e il dirigente generale dell’Umst affari generali della presidenza e segreteria della Giunta, Nicola Foradori.

Nel corso del suo intervento, il procuratore Albo aveva sottolineato come siano state superate le criticità più significative segnalate nella relazione dello scorso anno sul deficit di denunce di danno erariale, ma si sia registrata una interazione positiva con Piazza Dante. Attraverso una specifica circolare interna, nel 2024 la Provincia ha adottato puntuali “indicazioni operative per la segnalazione e la denuncia di danno erariale”. Inoltre, attraverso l’ultima manovra finanziaria è intervenuta sulla disciplina dei rimborsi delle spese legali ai dipendenti provinciali ed è stata definita una procedura di rendiconto sulle imposte di soggiorno versate alla Provincia di Trento per il tramite di Trentino Riscossioni.