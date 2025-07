PAT * «INAUGURATO IL PRIMO TRATTO DELLA CICLOPEDONALE DEL TESINO TRA PIEVE E CASTELLO, TAGLIO DEL NASTRO CON FUGATTI»

14.20 - martedì 29 luglio 2025

La rete ciclopedonale trentina si arricchisce di un ulteriore tratto. E’ stata inaugurata questa mattina, alla presenza del presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti, la pista ciclopedonale che collega Pieve Tesino e Castello Tesino.

Un totale di 1,22 chilometri, a fianco della Sp78, che il presidente ha percorso in bicicletta insieme ai sindaci della conca – Oscar Nervo di Pieve, Lucio Muraro di Castello e Leonardo Ceccato di Cinte -, al presidente della Comunità Valsugana e Tesino Claudio Ceppinati, agli amministratori comunali, ai componenti delle associazioni ed ai giovanissimi della locale sezione Sat, con partenza da Villa Daziario ed arrivo al bicigrill di Castello.

Presenti anche il presidente del Consiglio Regionale Roberto Paccher, la consigliera provinciale Stefania Segnana, il presidente dell’Apt Valsugana Denis Pasqualin, la ditta Burlon di Telve che ha eseguito i lavori, il dirigente del Servizio Opere stradali ferroviarie della Provincia Carlo Benigni, la progettista Chiara Uez dell’Ufficio Infrastrutture Ciclopedonali, il dirigente del Servizio per il Sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale Maurizio Mezzanotte, funzionari e tecnici provinciali che hanno seguito l’opera.

L’intervento, curato dal Servizio Opere stradali ferroviarie della Provincia – Ufficio Infrastrutture Ciclopedonali e denominato “S-1031 Sistemazione e messa in sicurezza della SP 78 con realizzazione di ciclopedonale in fregio”, è il primo tratto di un’opera più grande che riguarda l’intera ciclopedonale del Tesino, il cui progetto esecutivo è in fase di approvazione.

Si tratta di un percorso complessivo di quasi 10 chilometri che da località Pradellano congiungerà ad anello tutti e tre i comuni del Tesino e permetterà di collegarsi con la Valsugana attraverso la ciclabile che sale da Bieno.

“Questo è un investimento da 2.9 milioni di euro che si completerà con il prossimo progetto, già in fase esecutiva, da 3.1 milioni di euro. Un’altra ciclabile che si aggiunge alle tante che come Provincia gestiamo e gestiremo, perché gli investimenti sulle ciclabili devono continuare in quanto si tratta di un tema ambientale, sportivo, di salute e turistico – le parole del presidente Fugatti – Sul territorio del Tesino la giunta provinciale ha inserito 11 milioni di euro per la variante di Sottomolizza e siamo in fase di progettazione, è giusto investire qui per la valenza di questa valle e perché la gente ci rimanga a vivere”.

In tal senso il presidente ha ricordato l’ottima adesione al bando sulla rivitalizzazione delle aree a rischio abbandono, con 32 domande di ristrutturazione che hanno riguardato i tre comuni tesini.

“Ciò significa 32 famiglie, tra chi già vive qui e decide di rimanerci e chi si trasferisce. La nostra autonomia deve dare la possibilità alle persone di vivere qua, attraverso investimenti edilizi, infrastrutturali, in ciclabili e sul sociale” ha concluso Fugatti.

Nell’ambito dell’intervento di realizzazione del tratto inaugurato questa mattina, si è provveduto anche all’allargamento della sede stradale della Sp 78 per un tratto iniziale, in modo da migliorare la sicurezza e la percorribilità della stessa.

Il sindaco di Pieve Tesino Oscar Nervo ha precisato che “Questo tratto di ciclabile è il primo passo di un’opera più complessa che ci permetterà di muoverci in sicurezza e, per chi percorre la ciclopedonale della Valsugana, di mettere la freccia e venire in Tesino” mentre il sindaco di Castello Tesino Lucio Muraro ha ripercorso la storia dell’opera, “Un progetto partito nel 2014 con le Aree Interne, per dare un’opportunità ai paesi ad alto tasso di spopolamento come i nostri.

Il valore simbolico di questa ciclabile è maggiore di quello materiale perché riesce ad unire tre comunità e in previsione futura anche la Valsugana, con un impatto turistico importante”.

Parole di soddisfazione anche da parte del primo cittadino di Cinte Tesino Leonardo Ceccato, che ha sottolineato come una volta completato il secondo tratto, l’anello che collegherà i tre paesi del Tesino darà la possibilità non solo ai ciclisti ma anche ai pedoni di potersi spostare in sicurezza.

L’ingegner Carlo Benigni ha quindi ricordato la complessità dell’intervento inaugurato oggi, in particolare per l’aspetto idrogeologico delle aree attraversate, mentre il dottor Maurizio Mezzanotte che con il suo servizio si occuperà della gestione e manutenzione futura dell’opera, ha portato alcuni dati: ad oggi sono 492 i chilometri totali della rete cicloviaria trentina e 2.7 milioni i passaggi, di ciclisti e pedoni.