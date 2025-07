PAT * «INAUGURATA A TRENTO LA SUMMER SCHOOL DELLA FONDAZIONE ANTONIO MEGALIZZI, MARCHIORI: SENZA UNIONE EUROPEA NON HA FUTURO NEMMENO IL NOSTRO TERRITORIO»

20.40 - mercoledì 23 luglio 2025

Inaugurata a Trento, alla presenza dell’ex presidente del Consiglio e commissario europeo, Paolo Gentiloni, la Summer school della quinta edizione del Progetto ambasciatori, organizzata dalla Fondazione Antonio Megalizzi.

All’evento, tenutosi nella Sala di rappresentanza di Palazzo Geremia, a Trento, era presente, tra gli altri, l’assessore alle politiche per la casa, patrimonio, demanio e promozione della conoscenza dell’Autonomia, Simone Marchiori, in rappresentanza della Provincia autonoma di Trento.

Assieme a lui, i trenta giovani che hanno aderito all’iniziativa formativa, la presidente della fondazione, Federica Megalizzi, e la famiglia del giovane trentino morto a Strasburgo nel dicembre del 2018, il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, il rettore dell’ateneo locale, Flavio Deflorian, e il vicepresidente vicario della Banca del Trentino Suedtirol, Ermanno Villotti.

“Questo è uno dei progetti più importanti per formare i cittadini del futuro. La sfiducia che spesso si respira non solo tra i giovani, ma anche tra chi ha qualche anno in più, porta a delegare ad altri decisioni fondamentali per il nostro territorio e la nostra comunità. Rischiamo così di generare processi che storicamente abbiamo già vissuto e che non vogliamo si ripetano”, ha detto in apertura della cerimonia l’assessore Marchiori, ribadendo l’importanza del progetto “per la formazione dei cittadini del futuro” e ringraziando i giovani per aver avuto “il coraggio di non rimanere passivi”.

L’assessore ha poi evidenziato che “senza Unione europea, non ha futuro nemmeno il nostro territorio”. “La nostra terra – ha quindi precisato – è una cerniera, un ponte tra culture diverse. I valori europei e lo stesso motto dell’Unione, ‘Uniti nella diversità’, sono alla base anche dei valori del nostro territorio, che è profondamente europeo ed europeista. Questa iniziativa della Fondazione Megalizzi è per noi strategica, perché ha saputo trasformare una tragedia, in un’iniziativa viva, che dà speranza, orientata al futuro”.

Durante l’evento, Gentiloni ha tenuto una lectio magistralis su “Next Generation Eu: lezioni da una sfida storica e prospettive per il futuro europeo”.

La Summer school, promossa in collaborazione con la Rappresentanza a Milano della Commissione europea, Fondazione Cariplo, Fondazione Compagnia di San Paolo, Cassa di Trento, Lavis e Mezzocorona del Credito Cooperativo Italiano, Fondazione CR Firenze e la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, mira a promuovere la conoscenza dell’Unione Europea e la comunicazione tra bambini, ragazzi e giovani adulti.

Quest’anno, l’iniziativa ha ricevuto la “Medaglia del Presidente della Repubblica” e il progetto è risultato finalista nazionale del “Premio Carlo Magno della gioventù”.