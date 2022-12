PAT * “IL TURISMO TRENTINO CERCA TE”: « STAGIONE INVERNALE, CONTINUA LA RACCOLTA DI CANDIDATURE PER LAVORARE NEL SETTORE »

07.41 - giovedì 01 dicembre 2022

L’inverno trentino richiede personale: continua la raccolta di candidature per lavorare nel settore.Per maggiori informazioni: LINK.

Continua la campagna “Il turismo trentino cerca te” finalizzata alla ricerca di personale da impiegare nella stagione invernale 2022/2023 in Trentino. Sono oltre 400 le persone ad oggi candidate per lavorare nel settore turistico in Provincia di Trento. Le candidature pervenute vanno a formare una lista di disponibilità di persone interessate a lavorare nel settore, suddivisa per aree e profili professionali: dalla cucina (cuochi/chef di cucina, pizzaiolo, ecc.), al ricevimento (receptionist, il portiere, ecc), dalla sala bar, al wellness.

Attingendo da tale lista, gli operatori turistici (alberghi, bar, ristoranti, pizzerie, …), mediante il supporto del Centro per l’impiego di Agenzia del Lavoro o le Associazioni di categoria, potranno contattare direttamente i candidati ritenuti in linea con il profilo ricercato ed effettuare colloqui di lavoro. L’iniziativa, volta a potenziare l’occupazione nel turismo trentino con un’offerta sempre più qualificata, accogliente e professionale, è frutto di un Protocollo di intesa siglato nel 2020, rinnovato nei suoi contenuti nel 2021, nato dalla collaborazione con ASAT, Confesercenti, Confcommercio, Enti bilaterale del turismo, Cgil, Cisl e Uil.

Come candidarsi

Da questa stagione il lavoratore interessato a candidarsi potrà inviare la propria disponibilità al lavoro grazie al nuovo servizio “Grandi reclutamenti” del portale Trentino Lavoro, accessibile previa autenticazione al portale Trentino Lavoro con identità digitale SPID, CPS o CIE.

Il nuovo servizio permette al candidato di poter trasmettere la propria disponibilità per il tramite di un’autenticazione unica, sicura e personalizzata, raccontando le proprie esperienze e conoscenze in modo dettagliato, facilitando così il contatto con le aziende del territorio.

Per maggiori informazioni e per ricevere supporto è possibile consultare la pagina dedicata sul sito di Agenzia del Lavoro, oppure contattare il proprio Centro per l’impiego di riferimento. La propria candidatura verrà segnalata alle Associazioni di categoria del turismo e agli operatori turistici in cerca di personale e consentirà di essere contattati direttamente dai datori di lavoro del settore o dai Centri per l’Impiego per un colloquio, se in linea con i profili ricercati.

Come richiedere personale

Gli operatori turistici possono richiedere i nominativi dei lavoratori disponibili a lavorare nel settore attraverso il proprio Centro per l’Impiego di riferimento e/o le Associazioni di categoria. Maggiori informazioni sulle modalità di richiesta personale sono fornite nella pagina dedicata sul sito di Agenzia del Lavoro. In un’ottica di collaborazione con le Associazioni di categoria, Agenzia del Lavoro potrà attivare ulteriori servizi di scouting e campagne di comunicazione specifiche a seconda del fabbisogno di personale delle aziende.

Per maggiori informazioni

Consulta la pagina dedicata sul sito di Agenzia del Lavoro: