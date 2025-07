PAT * «IL TRENTINO È OFFICIAL DESTINATION SPONSOR DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026, PARTNERSHIP SIGLATA OGGI TRA FONDAZIONE MILANO CORTINA 2026 E TRENTINO MARKETING COME SPONSOR UFFICIALE DI DESTINAZIONE TURISTICA»

12.31 - mercoledì 30 luglio 2025

Fondazione Milano Cortina 2026 e Trentino Marketing, su mandato della Provincia autonoma di Trento, hanno siglato oggi la partnership che sancisce il Trentino come sponsor ufficiale di destinazione turistica. Il Trentino è quindi protagonista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sia sul piano sportivo che promozionale.

Con una lunga tradizione negli sport invernali, una geografia che invita al movimento e un patrimonio di ospitalità radicato nelle comunità locali, il Trentino si propone al mondo come una destinazione in cui lo sport è parte integrante dell’identità territoriale. Il legame tra il Trentino e le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si fonda su una partecipazione attiva, concreta: nella sola Val di Fiemme, tra le venue di Lago di Tesero e Predazzo, verranno assegnate 59 medaglie (21 olimpiche e 38 paralimpiche), pari a quasi il 30% del totale. Le discipline coinvolte sono tra le più iconiche: sci di fondo, combinata nordica, salto con gli sci e biathlon paralimpico. Un risultato che conferma il valore delle strutture e dell’esperienza trentina nell’organizzazione di eventi internazionali.

In occasione dei Giochi, verranno valorizzate anche le eccellenze agroalimentari locali, espressione di filiere controllate e di una cultura alimentare profondamente legata al territorio: Mela Val di Non Dop, il Puzzone di Moena Dop, le Trote del Trentino Igp e i Vini del Trentino. Queste eccellenze, riconosciute a livello nazionale e internazionale, saranno ambasciatrici di un Trentino che si racconta anche attraverso l’agricoltura, la ruralità e la biodiversità.

La sponsorizzazione permette di presidiare il racconto olimpico, rafforzando la destinazione turistica del Trentino in ambito nazionale e internazionale valorizzando lo sport e l’ospitalità alpina come elementi identitari, valorizzando al contempo le proprie eccellenze enogastronomiche locali. I Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 lasciano sul territorio un bagaglio intangibile di esperienze e competenze, che, considerato anche il livello delle strutture sportive e non sportive, rendono la destinazione attrattiva per eventi sportivi di livello internazionale, un fattore di grandissimo valore anche in considerazione dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali YOG 2028, già assegnati al Trentino. Una traiettoria chiara che rafforza il posizionamento del territorio come destinazione leader per lo sport internazionale, capace di ospitare grandi eventi ma anche di accompagnare la crescita di una nuova generazione di sportivi.

“Agli importanti investimenti infrastrutturali effettuati sul nostro territorio per adeguarlo ancor più come eccellenza alle competizioni Olimpiche e paralimpiche del 2026 – spiega il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti – si aggiunge oggi questo altrettanto importante intervento a sostegno delle nostre qualità ed eccellenze di accoglienza, ospitalità e di produzioni agroalimentari locali. Con questa ulteriore iniziativa la nostra provincia pone le basi per cogliere al meglio la vetrina offerta dal più grande evento sportivo invernale che ospiteremo nel febbraio – marzo del prossimo inverno per valorizzare anche i nostri prodotti e qualificare gli aspetti di accoglienza e di comunità che già ci sono riconosciuti. L’essere partner di un evento sportivo globale che non ha pari nei contesto internazionale anche per i valori che veicola e che lo caratterizzano e come motore economico per i paesi ospitanti ci permetterà, con questa sponsorizzazione, di affiancare eccellenza ad eccellenza”.

“I Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026 – precisa Giulia Zanotelli, assessore all’agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica e enti locali – rappresentano un’opportunità straordinaria per raccontare il Trentino in tutte le sue sfaccettature, anche come terra di prodotti enogastronomici di altissima qualità. Grazie al coinvolgimento dei consorzi locali – centrali non solo nella produzione, ma anche nella salvaguardia dei prodotti di eccellenza – possiamo valorizzare ciò che ogni giorno rende il nostro territorio unico. Si tratta di settori che richiedono ricerca, passione e un profondo legame con il territorio. Queste eccellenze parlano di una comunità che ha saputo con il proprio lavoro creare prodotti di pregio con dedizione, competenza e spesso sacrificio. Ma che ha anche preservato con attenzione il proprio patrimonio ambientale, consapevole della sua unicità”.

“Essere parte attiva dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 – afferma Giovanni Battaiola, presidente di Trentino Marketing – rappresenta per il Trentino una straordinaria occasione di visibilità. In virtù della sponsorizzazione al Trentino viene concesso il diritto di promuoversi come destinazione turistica valorizzando il proprio marchio e quello dei prodotti Dop e Igp selezionati accostandoli a quello di Milano Cortina 2026”.