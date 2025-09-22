PAT * “IL SOLE 24 ORE“: «IL TRENTINO TORNA IN VETTA TRA LE PROVINCE ITALIANE PER INDICE DI SPORTIVITÀ»

11.50 - lunedì 22 settembre 2025

Il Trentino si riprende la vetta. Ceduto solo momentaneamente lo scettro alla provincia di Bergamo nel 2024, Trento torna sul trono delle province italiane per indice di sportività con un buon margine sulle inseguitrici. Secondo posto per Firenze, terzo per Milano mentre Bolzano si assesta in 12a posizione.

“Un’ulteriore conferma di quanto in Trentino lo sport sia profondamente radicato – afferma il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti a nome della giunta – e di come istituzioni, associazioni e realtà imprenditoriali riconoscano allo sport un ruolo importantissimo nella nostra società”.

“Tornare in cima alla classifica tra le province più sportive d’Italia – spiega l’assessore allo sport Mattia Gottardi – è sicuramente un grande orgoglio e un’iniezione di entusiasmo per tutto il mondo sportivo trentino che ha ancora negli occhi i due podi di Nadia Battocletti ai mondiali di atletica. Attendiamo ora con trepidazione il Festival dello sport di Trento e le Olimpiadi e Paralimpiadi che renderanno il nostro Trentino il luogo ideale per ospitare eventi sportivi e per svolgere attività sportiva a qualsiasi livello”.

Per il Trentino si tratta dell’ottavo “successo” su 19 edizioni della ricerca. Prima nel comparto degli Sport individuali davanti a Bergamo (che supera Bolzano, seconda lo scorso anno) grazie alle gesta di Nadia Battocletti, Simone Deromedis e Ruggero Tita, la provincia di Trento è al primo posto anche nella sezione Sport e società davanti ad Aosta e Sondrio e al secondo nella graduatoria delle strutture sportive dietro solo alla provincia di Rimini. I successi di Trentino Volley e gli exploit di Aquila Basket non bastano, invece, per issare il Trentino tra le migliori province nel settore Sport di squadra.

Analizzando più in dettaglio gli indicatori, se la nostra provincia non ottiene nessun primato (lo scorso anno era risultata la migliore nello sport femminile e nell’atletica e per attrattività degli eventi sportivi), a fare la differenza sono stati i numerosi piazzamenti: Trento è seconda in 5 indicatori (attrattività per eventi, atletica, sport invernali, sport e bambini e sport amatoriale) e terza in altri tre (discipline associate, ciclismo e sport femminile) ma è nelle prime cinque posizioni anche nel volley, sport e turismo e nel numero di tecnici e ufficiali di gara.

L’indice di sportività elaborato da Profit to share per il Sole 24 Ore si basa su 32 indicatori suddivisi in quattro categorie: struttura e organizzazione del sistema sportivo, sport di squadra, discipline individuali e relazioni dello sport con l’economia e la realtà sociale. Per ogni indicatore e categoria la classifica viene elaborata mettendo in relazione i dati sportivi con la popolazione (6-75 anni).