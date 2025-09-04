PAT * «IL PRESIDENTE FUGATTI HA SALUTATO CHIARA BERSANI, PRESIDENTE SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI»

17.04 - giovedì 4 settembre 2025

Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha ricevuto oggi, nel palazzo sede della Provincia, Chiara Bersani, presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Trento, che lascia questo incarico, dopo alcuni anni di attività nel capoluogo, per un altro a Roma.

Fugatti ha ringraziato la presidente per l’attività svolta in Trentino e le ha augurato buon lavoro nella nuova funzione. Il presidente ha inoltre consegnato alla presidente Bersani un distintivo raffigurante l’Aquila di San Venceslao e una pergamena.

“Occasioni come questa – questo il commento del presidente Fugatti a margine dell’incontro – ci ricordano il proficuo rapporto di collaborazione esistente tra l’ammini­strazione provinciale e quella dello Stato e quanto sia importante impegnar­si per una pubblica ammini­strazione sempre più efficiente ed efficace e soprattutto vicina alle esigenze delle persone e del territorio”.