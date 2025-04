PAT * “ICE RINK PINÉ“: «RIQUALIFICAZIONE STADIO DEL GHIACCIO, I LAVORI SARANNO CONCLUSI AD OTTOBRE»

16.20 - mercoledì 30 aprile 2025

Proseguono i lavori per la riqualificazione dello Stadio del ghiaccio di Baselga di Piné, che sarà pronto per le Olimpiadi invernali giovanili del 2028 e per il quale sono stati investiti complessivamente 29,5 milioni di euro. Questo pomeriggio il presidente della Provincia autonoma di Trento ha effettuato un sopralluogo sul cantiere assieme al ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L’incontro ha concluso la visita istituzionale del ministro iniziata questa mattina alla Ciclovia del Garda e proseguita, in seguito, al cantiere del bypass ferroviario di Trento.

Guidati dal sindaco di Piné, dal commissario del Governo e amministratore delegato di Simico Fabio Massimo Saldini e da Tito Giovannini del Coordinamento provinciale per le Olimpiadi 2026, il presidente e il ministro hanno potuto apprezzare lo stato dei lavori iniziati nei mesi scorsi e che al momento riguardano il rifacimento dell’anello esterno e della piastra della struttura indoor. Se il primo cittadino pinetano ha illustrato la storia e l’importanza dell’impianto nella comunità locale e come punto di riferimento sportivo per il pattinaggio di velocità, Saldini ha descritto le peculiarità degli interventi, le innovazioni apportate alla luce dell’esperienza maturata nei cantieri di Cortina e le tempistiche di realizzazione: nel mese di ottobre l’impianto indoor esistente sarà completato così come l’anello esterno e saranno a disposizione delle associazioni sportive locali per l’attività ordinaria.