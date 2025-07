PAT * «I FLAMENCONTAMINA IN CONCERTO MERCOLEDÌ 30 LUGLIO AL PARCO DELLE TERME DI LEVICO, PROSEGUONO GLI APPUNTAMENTI MUSICALI ESTIVI»

09.31 - venerdì 25 luglio 2025

Proseguono gli appuntamenti musicali estivi nel Parco delle Terme di Levico.

Mercoledì 30 luglio alle ore 21.00 l’anfiteatro naturale farà da cornice al concerto del quintetto Flamencontamina, un mix vincente di flamenco, jazz e altro.

Il concerto, ad ingresso gratuito, si inserisce nell’ambito di Vivere il Parco, programma di attività culturali realizzato dal Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento.

In caso di maltempo l’evento si terrà presso la barchessa del parco, con entrata da Piazza Garollo/Via Prati.

Il Flamenco tradizionale si è ormai istituzionalizzato come forte rappresentazione folklorica. In realtà oggi sta conoscendo una nuova stagione.

Il flamenco è anche il frutto delle peripezie e pellegrinaggi di un popolo mai fermo: i cosiddetti “gipsy”, di origine balcanica sono i nomadi per antonomasia ed hanno saputo creare uno stile musicale frutto dell’elaborazione di vari elementi culturali appartenenti alle diverse genti ed ambientazioni nelle quali si sono via via mbattuti nel corso del tempo.

In un mondo in cui le nuove tecnologie impongono una dimensione sempre più globale, oggi più che mai il Flamenco si apre a diverse contaminazioni.

Da qui il nome della band, “Flamencontamina”, che racchiude una parte dei migliori musicisti che da vari anni e a vario titolo gravitano nell’orbita del folklore gitano: Roberto Talamona alla chitarra flamenco, Mario Caccia al basso, Toti Canzoneri al flauto traverso, Francesco Perrotta al cajon, percussions e Alessandro Grosso alla fisarmonica.

Chitarra flamenca, basso, un set percussivo caratteristico e flauto traverso sono gli ingredienti principali dove flamenco, pop, jazz e blues si miscelano dando luogo ad una vibrante escursione con idiomi ritmici molto coinvolgenti, ma anche aspetti di lirismo e magica poesia.

Virtuosismo, orgoglio, passione e calore per un genere che conquista l’ascoltatore poiché molte delle radici, quelle mediterranee in particolare, sono comuni al patrimonio anche italiano.

I Flamencontamina si sono esibiti sui palchi di importanti rassegne e festival italiani, riscuotendo sempre grande consenso.