PAT * «GOTTARDI: ‘PAOLO VALENTI SUMMER CUP, UN EVENTO TRA SPORT E VALORI’»

13.10 - lunedì 25 agosto 2025

“Anche quest’anno la Paolo Valenti Summer Cup si è confermata come uno dei momenti più significativi del nostro panorama sportivo giovanile. Una manifestazione che non è solo una competizione sportiva, ma è un laboratorio di valori, un momento di ricordo e un’occasione per avvicinare le nuove generazioni alla pratica sportiva”.

Così l’assessore allo Sport della Provincia autonoma di Trento, Mattia Gottardi, intervenendo sulla conclusione della quarta edizione della Paolo Valenti Summer Cup, il torneo per calciatori under15 nato per ricordare il calciatore trentino Paolo Valenti, scomparso nel 2019 a 36 anni.

La finalissima del torneo si è disputata ieri, domenica 24 agosto, sul campo del Centro sportivo Rotte di Ponte Arche. La partita, che ha riscosso una grande partecipazione di pubblico, ha visto la vittoria dei giovani dell’Atlanta per il secondo anno di fila, che sono riusciti imporsi sugli avversari della Juventus solo negli ultimi minuti del recupero.

“Siamo orgogliosi di ospitare sul nostro territorio questa iniziativa, nata dalla passione e dalla dedizione degli organizzatori, della famiglia, delle società sportive e di tanti volontari con lo scopo di mantenere vivo il ricordo del compianto Paolo Valenti e per permettere a tanti giovani di portare avanti i suoi valori e di rendere l’attività sportiva uno strumento di crescita personale e collettiva. Un ringraziamento particolare va a chi ha reso possibile questa edizione, nella convenzione condivisa che investire nello sport significa investire nel futuro”, ha aggiunto Gottardi.