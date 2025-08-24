PAT * GOTTARDI, «FOLGARIA PATRIA DELLA SCHERMA GIOVANILE, TRENTINO DA 20 ANNI NEI PRIMI TRE POSTI IN ITALIA PER ATTIVITÀ SPORTIVA»

14.40 - domenica 24 agosto 2025

Oltre 500 atleti provenienti da ben 22 Paesi del mondo hanno partecipato alla 12esima edizione del Folgaria Fencing Camp, collegiale di scherma organizzato dal pluricampione olimpico Andrea Cassarà, che ieri ha concluso con una competizione la prima delle due settimane in programma.

A rendere ancora più speciale la giornata è stata la presenza di numerose autorità che hanno voluto portare il loro saluto e il loro sostegno ai giovani schermidori.

Hanno presenziato infatti l’assessore allo Sport della Provincia autonoma di Trento, Mattia Gottardi, l’assessore allo Sport del Comune di Folgaria, Simone Cuel, il presidente e il direttore dell’Apt Alpe Cimbra, Alessandro Casti e Daniela Vecchiato, il delegato provinciale della Federazione italiana scherma, Giuseppe Lauria, il consigliere della Federazione italiana scherma, Elisa Albini e in qualità di ospite d’onore il maestro Giorgio Scarso, presidente onorario della Federazione italiana scherma.

Negli interventi è stato sottolineato il valore educativo e culturale della scherma, l’importanza del confronto internazionale e il ruolo centrale che Folgaria e la provincia di Trento stanno assumendo come punto di riferimento per la scherma giovanile nazionale e mondiale.

In particolare, l’assessore Gottardi, nel sottolineare la centralità della Provincia autonoma di Trento nel panorama sportivo nazionale e nel ricordare che la nostra realtà è da quasi 20 anni sempre nei primi tre posti in Italia per attività sportiva, ha espresso grande apprezzamento per l’attività della Federazione con cui auspica di poter stringere ulteriori rapporti futuri, e per il lavoro svolto da Andrea Cassarà e dal suo staff, arricchito dalla partecipazione di innumerevoli campioni nazionali e mondiali e da tecnici di altissimo livello.

L’assessore allo sport, Simone Cuel ha portato i saluti del sindaco Michael Rech e ha sottolineato come le strutture sportive di cui dispone Folgaria consentano di ospitare eventi di grande importanza internazionale. Quello con “Folgaria Fencing Camp” è un legame di amicizia e aver visto crescere negli anni il camp di Andrea Cassarà fino ai livelli attuali è motivo di grande orgoglio.

Analoghi i ringraziamenti di Alessandro Casti e Daniela Vecchiato, e del presidente onorario Scarso che ha poi ricordato che circa 8 anni fa una delegazione di giovanissimi schermidori italiani andò in Qatar ove per la prima volta fu organizzato un allenamento congiunto tra atleti di sesso maschile e femminile rompendo un tabù che sembrava insuperabile in quel contesto.

Il maestro Scarso ha infine concluso l’intervento portando i saluti del presidente della Federazione italiana scherma, Luigi Mazzone e ringraziando gli amministratori locali per la loro sensibilità e attenzione riservata alla scherma italiana.

A lui si è unito il delegato Provinciale di Trento Giuseppe Lauria che ha espresso soddisfazione per l’apertura a ulteriori collaborazioni manifestata dall’assessore Gottardi.