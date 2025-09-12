PAT * GIUNTE PAT E COMUNE RUMO: «A CONFRONTO SU INFRASTRUTTURE – DIGITALIZZAZIONE – SPOPOLAMENTO»

17.45 - venerdì 12 settembre 2025

“Con la Giunta comunale di Rumo ci siamo confrontati su diverse tematiche di interesse locale e provinciale. Tra i temi affrontati vi sono state le opere infrastrutturali e di viabilità e il bando contro lo spopolamento, dato che il Comune fa parte dei 33 enti locali interessati dall’iniziativa. Con la chiusura della prima tornata di richieste, Rumo ha registrato quattro domande. A novembre si riaprirà il bando e sappiamo già che c’è molto interesse da parte della popolazione”. Così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, in occasione della conferenza stampa organizzata dopo la seduta congiunta tra la Giunta provinciale e la Giunta comunale di Rumo, in Val di Non.

Nel corso della conferenza, la sindaca, Michela Noletti, ha evidenziato i temi importanti per la comunità di Rumo, ponendo l’accento su infrastrutture, connessioni e ambito culturale. “Abbiamo sottoposto alla Giunta provinciale – ha specificato – alcune tematiche per noi importanti, ricevendo disponibilità e risposte esaurienti. Tra gli argomenti principali vi sono certamente il bando per il ripopolamento, a cui noi teniamo molto e su cui siamo pronti a fare la nostra parte. Sul fronte della digitalizzazione registriamo invece problematiche per le connessioni della telefonia mobile, per cui abbiamo avviato un percorso per la costruzione di una torre di comunicazione, e sul sistema Tetra, che non è attivo”.

Le altre questioni aperte evidenziate dalla sindaca riguardano alcune reti di collegamento con il nuovo depuratore, concluso e in fase di collaudo, la necessaria riqualificazione di alcuni edifici, come la caserma dei carabinieri, e la sistemazione del bivio di Marcena. Su quest’ultimo tema è intervenuto anche il presidente Fugatti. “Siamo disponibili – ha detto – a valutare le ipotesi di fattibilità che ci presenterà il Comune per poi trovare una condivisione su un progetto congiunto che possa dare avvio all’iter di finanziamento”.

Sulla questione del depuratore è invece intervenuta l’assessore all’agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica e enti locali, Giulia Zanotelli. “Scuramente non mancherà da parte nostra l’attenzione sui temi dei sottoservizi. Ci confronteremo con l’amministrazione comunale a partire dai prossimi giorni”, ha affermato.