PAT * GIORNO DELLA MEMORIA: L’ASSESSORE SPINELLI A ROVERETO: « UMANITÀ E RISPETTO DELLE PERSONE, VALORI IRRINUNCIABILI »

18.58 - venerdì 27 gennaio 2023

Giorno della Memoria, l’assessore Spinelli a Rovereto: “Umanità e rispetto delle persone, valori irrinunciabili”.Deposta una corona di alloro in ricordo delle vittime dei campi di concentramento. L’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli ha partecipato nel pomeriggio di oggi a Rovereto alla cerimonia in ricordo di quanti persero la vita nei campi di concentramento nazifascisti. “Tenere viva la memoria di chi ha perso la propria vita, è stato sottratto ai propri affetti e ai propri cari, significa tenere viva anche la nostra memoria collettiva, ancor più oggi in cui alcuni valori rischiano di essere minacciati” le sue parole.

Insieme al sindaco di Rovereto, Francesco Valduga, al sindaco di Ronzo Chienis, Gianni Carotta, alle autorità civili e militari, l’assessore ha deposto una corona di alloro al monumento degli ex Internati, in Piazzale Orsi a Rovereto. “L’auspicio è che giornate come questa, i numerosi momenti di riflessione e approfondimento proposti nelle nostre comunità nell’approssimarsi della Giornata della Memoria, ci facciano riflettere, essere consapevoli e mai indifferenti davanti a quello che ci accade intorno, perché l’indifferenza può trasformarsi in complicità, e non possiamo permetterci che ciò accada di nuovo” ha detto ancora l’assessore Spinelli.