PAT * GIORNATE EUROPEE DEI MULINI: «LE INIZIATIVE IN TRENTINO, SABATO 17 E DOMENICA 18 MAGGIO»

09.11 - venerdì 9 maggio 2025

La Provincia autonoma di Trento riconosce nei musei etnografici, negli ecomusei e negli altri centri di valorizzazione della cultura materiale, delle tradizioni e dei saperi una risorsa strategica per la valorizzazione del territorio. Luoghi vivi di memoria e identità, questi presìdi raccontano la storia del lavoro, dell’ingegno e delle comunità locali, contribuendo a rafforzare il legame tra passato e presente. Quest’anno ricorre la tredicesima edizione, in Italia, delle “Giornate Europee dei Mulini”, promosse dall’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici (AIAMS): il terzo fine settimana di maggio, ovvero sabato 17 e domenica 18, sono aperti al pubblico mulini, fucine e segherie in tutta Italia.

In Trentino questo evento, inserito in un’iniziativa di più ampio respiro denominato “Maggio Europeo dei Mulini”, è organizzato in rappresentanza di AIAMS, da Antonella Mott dell’Unità di missione strategica soprintendenza per i beni e le attività culturali della Provincia autonoma di Trento. Si comincia sabato 10 maggio al Mulino Moser Pressa di Baselga di Piné e si termina domenica 18 al Museo della Civiltà Solandra, a Malé, con la presentazione del volume Le macchine ad acqua a Mezzana e Ortisé, di Paolo Dalla Torre. Gli opifici che aderiscono all’iniziativa sono 23. Di questi, 20 sono iscritti nell’Elenco dei musei etnografici della Provincia autonoma di Trento.

Aumenta di anno in anno l’interesse per le macchine idrauliche, che un tempo si affollavano una vicina all’altra lungo i torrenti, all’interno dei paesi o nelle immediate vicinanze. Tutti hanno esperienza di una “via dei mulini”, che si percorre lungo un corso d’acqua e che oggi ha spesso un unico edificio superstite, visitabile. La sequenza dei canali portava l’acqua alle ruote che, più o meno grandi a seconda della tecnologia necessaria, giravano per macinare farina, battere il ferro e segare assi.

Il fascino di questi luoghi di lavoro è rimasto intatto, nonostante sia cambiata la destinazione d’uso: cessata la loro funzione produttiva, mulini segherie e fucine sono diventati luoghi di cultura, in cui si organizzano visite guidate, si mettono in moto i meccanismi a fini didattici, si effettuano laboratori per il pubblico. Unici mulini in cui si macina ancora la farina per uso familiare o per la vendita sono il Mulino Zeni, a Brentonico, il Mulino Lenzi, a Palù del Fèrsina, il Mulino Moser Pressa, a Baselga di Piné, che opera all’interno di una filiera dei cereali attiva dal campo alla tavola, e il Molino Pellegrini di Varone, che da tre generazioni fa trovare i propri prodotti sugli scaffali di generi alimentari.

Le visite guidate agli opifici idraulici si effettuano in tutto il Trentino: 2 sono le fucine aperte, in Valsugana e nella valle del Chiese dove, a Cimego, domenica 18 vi sono i fabbri al lavoro; 5 sono le segherie messe in funzione, in val di Peio, in val di Rabbi, e nei luoghi di colonizzazione tedesca: val dei Mòcheni, Folgaria e Terragnolo; 16 sono i mulini, i più numerosi, così come un tempo. Al mulino di Cortina, a Vermiglio, l’Associazione “Amici di San Pietro” offre una merenda, al mulino del Sentiero etnografico Rio Caino è organizzato un laboratorio del pane. Venti di questi siti sono iscritti nell’Elenco dei musei etnografici della Provincia autonoma di Trento.

Le Giornate Europee dei Mulini si concludono al Museo della Civiltà Solandra, a Malé, dove domenica 18 alle 17.30 Paolo Dalla Torre presenta il volume “Le macchine ad acqua a Mezzana e Ortisé”, frutto di una lunga ricerca che mette in luce quantità e importanza degli opifici idraulici in questo comune della val di Sole.

Per informazioni: antonella.mott@provincia.tn.it

Gli opifici idraulici aperti nel Trentino, in ordine cronologico, sono i seguenti:

MULINO MOSER PRESSA, località Prada, frazione Faida, Baselga di Piné

Aperto sabato 10 e domenica 11

Visite guidate e partecipazione dell’Associazione culturale “Noi nella Storia”

Orario: 10.00 – 12.00 | 14.00 – 17.00

Info: 335 770 4670

MULINO PELLEGRINI, Varone, Riva del Garda

Aperto sabato 17

Ore 9.00 visita guidata su prenotazione

Info e prenotazione: 0464 521323 | ufficio@molinopellegrini.it

MULINO RELLA, località Molini, Mezzomonte – Folgaria

Aperto sabato 17

Ore 15 visita guidata. Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente

Info e prenotazioni: Biblioteca di Folgaria 0464 721673

SEGHERIA DEI MEIN, frazione Tézzeli, San Sebastiano – Folgaria

Aperto sabato 17

Orario: 9.00 – 12.00

Info: Biblioteca di Folgaria 0464 721673

MULINO CUEL, frazione Cùeli, San Sebastiano – Folgaria

Aperto sabato 17 con visite guidate alle 14.00, 15.00, 16.00 e domenica 18 con visite guidate alle 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00

Posti macchina limitati. Possibilità di raggiungere il Mulino da Carbonare con una passeggiata di mezz’ora lungo il Sentiero dell’acqua

Info: 338 312 3344 | 349 715 3679

MULINO BERTAGNOLLI O GIÓ A L’ACA, via Segantini, Fondo (val di Non)

Aperto sabato 17 e domenica 18

Orario: 10.00 – 12.00 | 14.30 – 16.30

Il biglietto, a pagamento, comprende l’ingresso anche al museo “La Casa dell’Acqua”

Info: 0463 850000 | smeraldo@fondo.it

EL MOLÌ DEI BLÉC, via Peluca 2, Bezzecca (val di Ledro)

Aperto sabato 17 e domenica 18

Orario 10.00 – 12.30 | 15.00 – 19.00

Info: 340 850 5671

MULINO ZENI, località Sorne, Brentonico

Aperto sabato 17 e domenica 18

Orario: 9.00 – 17.30

Info: 338 576 8983

MULINO DI ARLANCH, frazione Arlanch, Vallarsa

Aperto sabato 17 e domenica 18

Orario: 10.00 – 12.00 | 14.00 – 19.00

Info: 0464 860016 | centrostudivallarsa@inwind.it

SEGHERIA DI TERRAGNOLO, frazione Sega – Terragnolo

Aperto sabato 17 e domenica 18

Orario: 10.00 – 12.00 | 13.00 – 18.00

Prenotazione entro venerdì 16 maggio, ore 12.00

Info e prenotazioni: 0464 396122

DE SOG VAN RINDEL / SEGHERIA VAN RINDEL, Vlarotz / Fierozzo (val dei Mòcheni)

Aperto sabato 17 e domenica 18

Orario: 14.00 – 17.00

Info: Istituto Culturale Mòcheno 0461 550073 | www.bersntol.it

MULINO LENZI, Palù del Fèrsina (val dei Mòcheni)

Aperto sabato 17 con orario 14.00 – 17.00 e domenica 18 con orario 10.00 – 12.00 | 14.00 – 17.00

Visita guidata e dimostrazione di macinatura

Info: 348 312 1851 | 388 954 3655 | mulinolenzi2501@gmail.com

Parcheggio vicino alla caserma dei vigili del fuoco in Piazza a Palù del Fèrsina

FUCINA ZANGHELLINI, via dei Mulini 35, Villa Agnedo, Castel Ivano (Valsugana)

Aperto sabato 17 e domenica 18

Orario: 10.00 – 12.00 | 14.00 – 16.00

È gradita la prenotazione

Info: 347 586 8319

MOLINO RUATTI, frazione Pracorno, Rabbi

Aperto domenica 18

Visita guidata alle 17:00

Info: info@molinoruatti.it

SEGHERIA VENEZIANA DEI BÈGOI, località Plan, Rabbi

Aperto domenica 18

Visita guidata e messa in funzione della segheria veneziana

Orario: 10.00 – 12.00 | 14.00 – 16.00

Info: Parco Nazionale dello Stelvio, Punto info Rabbi 0463 909774

SEGHERIA MUSEO DEL LEGNO, Celledizzo (val di Peio)

Aperto domenica 18

Orario: 14.00 – 17.00

Info: 339 617 9380

MOLÌN DEI TURI, via Cristoforo Turri, Peio Paese

Aperto domenica 18

Orario: 15.00 – 18.00

Info: 339 228 4923 | 339 617 9380

MULINO DI CORTINA, Vermiglio (val di Sole)

Aperto domenica 18

Orario: 14.30 – 18.00

Merenda offerta dall’associazione “Amici di San Pietro”

Info: lun-ven 0463 758200 | Graziano 331 886 1096

SENTIERO ETNOGRAFICO DI RIO CAINO, Cimego, Borgo Chiese (valle del Chiese)

Apertura opifici domenica 18

Orario: 13.30 – 17.00

Con laboratorio del pane e fabbri all’opera

Info: 340 292 3388

MOLINO E PANIFICIO BRIGHENTI, via Piave 102, Molina di Ledro

Aperto domenica 18

Orario: 10.00 – 12.30 | 15.00 – 19.00

Info: 328 475 2417

MULINI DI RONCO CAINARI, Ronco Cainari (Vanoi)

Aperto domenica 18

Orario: 15.30 – 17.30

Info: 0439 719106

MULINO DELLA MENEGHINA, Capriana (val di Fiemme)

Aperto domenica 18

Orario: 15:00 – 18:00

MUSEO DELLA CIVILTÀ SOLANDRA, Malé (val di Sole)

Domenica 18

Ore 17.30

Presentazione del volume di Paolo Dalla Torre

Le macchine ad acqua a Mezzana e Ortisé, 2024

Info: 339 8665415 | museo@centrostudiperlavaldisole.it