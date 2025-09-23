PAT * GIORNATE DEL PATRIMONIO: «TORNA L’EVENTO CULTURALE PIÙ PARTECIPATO D’EUROPA, IL 27-28/9»

12.02 - martedì 23 settembre 2025

Con il tema “Architetture: l’arte di costruire” sabato 27 e domenica 28 settembre torna l’appuntamento con le Giornate Europee del Patrimonio, l’evento culturale più partecipato d’Europa, promosso dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea con lo scopo di far apprezzare e conoscere a tutti i cittadini il patrimonio culturale e incoraggiare la partecipazione attiva per la sua salvaguardia e trasmissione alle nuove generazioni.

All’importante evento aderisce anche l’Ufficio beni archeologici dell’UMSt Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Provincia con iniziative curate dai Servizi Educativi che si svolgono al Parco Archeo Natura di Fiavé, al Museo Retico, sul Doss Trento e all’area archeologica Acqua Fredda.

Le proposte sono incentrate sul tema di quest’anno volto ad esplorare il paesaggio architettonico che ci circonda e a riscoprire aspetti dell’arte di costruire che hanno modellato il nostro ambiente fin dalla preistoria. Programma e informazioni sono disponibili sul portale www.cultura.trentino.it.

Si inizia sabato 27 settembre con un doppio appuntamento, alle ore 10 e alle 15, “Alla scoperta dei segreti del Doss Trento” che prevede una facile passeggiata in compagnia di un accompagnatore di media montagna e degli esperti dei Servizi Educativi per conoscere un luogo particolare della storia di Tridentum, la Trento romana.

Sul dosso sono infatti conservati i resti di una chiesa paleocristiana eretta nel V secolo e frequentata nei secoli successivi. Con gli edifici di culto della città romana – l’ecclesia dentro le vecchie mura e la basilica innalzata al loro esterno per accogliere le tombe dei martiri della Chiesa di Trento (l’attuale cattedrale) – è testimonianza diretta del cristianesimo dei primi secoli in regione.

L’iniziativa sarà arricchita da una visita guidata al vicino Museo Nazionale Storico degli Alpini. La partecipazione è gratuita previa prenotazione al numero 0461 230171 entro le ore 17.30 del giorno precedente l’iniziativa per l’attività del mattino e entro le ore 13 del giorno dell’iniziativa per la proposta pomeridiana.

Domenica 28 settembre a Fiavé il Parco Archeo Natura propone alle ore 11 “Avete detto palafitte?”, una visita partecipata alla scoperta della vita quotidiana del villaggio palafitticolo di Fiavé di 3500 anni fa e delle attività praticate dagli antichi abitanti delle sponde del lago Carera, oggi divenuto torbiera.

Alle ore 14 il laboratorio per famiglie “Due pali e una capanna” coinvolgerà grandi e piccoli in una caccia al particolare per comprendere e sperimentare differenze e somiglianze tra le palafitte di ieri e le case di oggi. L’attività è adatta a bambini a partire dai 5 anni.

La partecipazione ad entrambe le attività è gratuita previa prenotazione al numero 3351578640 entro le ore 18 del giorno precedente. Ingresso a pagamento.

Sono dedicate al mondo dei Reti, la popolazione preromana che abitava la Val di Non nell’età del Ferro, le attività in programma al Museo Retico di Sanzeno domenica 28 settembre.

Alle 14.30 “La casa dei Reti racconta” prevede un laboratorio per famiglie: attraverso un racconto ambientato nell’antica Sanzeno i partecipanti saranno invitati ad esplorare il museo alla ricerca di alcuni reperti legati alle attività domestiche dei Reti.

Alle 16.30 la visita guidata “I Reti e l’antica Sanzeno” condurrà lungo un suggestivo viaggio nel pozzo del tempo per scoprire curiosità e aspetti della vita quotidiana e delle modalità abitative di questa popolazione.

Per entrambe le attività la partecipazione è gratuita previa prenotazione al numero 3334686682 entro le ore 12 del giorno dell’iniziativa. Ingresso a pagamento.

Sempre domenica 28 settembre, alle ore 14.15, all’area archeologica Acqua Fredda al passo del Redebus, fra l’Altopiano di Piné e la Valle dei Mòcheni, è in programma “All’idea di quel metallo”, una visita partecipata con attività di archeologia dimostrativa per bambini e adulti per vedere gli archeometallurghi all’opera, scoprire i segreti della lavorazione dei metalli e cimentarsi in un laboratorio pratico per realizzare, tramite la fusione, un piccolo manufatto che rimarrà ai partecipanti a ricordo dell’esperienza.

Completa il pomeriggio la visita alla riserva naturale che circonda il sito condotta da un accompagnatore di territorio. La partecipazione è gratuita previa prenotazione al numero 3316201376 entro le ore 12 del giorno dell’iniziativa.