PAT * « GIORNATA MONDIALE DELLA CROCE ROSSA E MEZZALUNA ROSSA, IL GRAZIE DELLA PROVINCIA»

17.10 - giovedì 8 maggio 2025

Oggi, 8 maggio, è la Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. E’ l’occasione per ricordare l’impegno di tantissimi volontari, nel mondo e anche nel nostro Paese e in Trentino, per portare soccorso a chi ne ha bisogno. Una missione di grande valore sociale, nei confronti della quale è giusto esprimere la massima ammirazione e gratitudine.

Un pensiero riconoscente dunque a tutti coloro che fanno parte di questa organizzazione e in particolare, in questa giornata, ai volontari del Comitato Provinciale del Trentino, una risorsa su cui sappiamo di poter contare anche nelle attività di protezione civile. Questo è inoltre il giorno per ricordare ancora una volta cosa rappresenta il volontariato per il Trentino, per le comunità che vivono le nostre città e le nostre valli, per la socialità e il dialogo tra le generazioni, per la trasmissione dei valori: in una parola per il nostro futuro.”

Con queste parole il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha voluto esprimere il suo apprezzamento e quello della Giunta provinciale per l’impegno di tante persone nella Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.