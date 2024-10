PAT * GIORNATA DELLE FAMIGLIE AL MUSEO: «A VILLA ROMANA DI ORFEO E PALAFITTE DI FIAVÉ, IL 13 OTTOBRE»

08.08 - domenica 13 ottobre 2024

Domenica è la Giornata nazionale delle Famiglie al Museo.Il 13 ottobre alla Villa romana di Orfeo, al Museo Retico e al Museo delle Palafitte di Fiavé.

Domenica 13 ottobre la Villa romana di Orfeo a Trento, il Museo Retico a Sanzeno e il Museo delle Palafitte di Fiavé sono pronti ad accogliere le famiglie in occasione di F@Mu la Giornata nazionale delle famiglie al museo che quest’anno ha come tema “Un museo green”. Un momento speciale all’insegna della cultura e della sostenibilità, dedicato a bambini e adulti, per ritrovarsi assieme al museo, condividere esperienze e scoprire il territorio e la sua storia. Le iniziative, divertenti e coinvolgenti, sono ideate e curate dai Servizi Educativi dell’Ufficio beni archeologici dell’UMSt Soprintendenza per i beni e le attività culturali provinciale. La partecipazione alle attività è gratuita previa prenotazione. La Giornata nazionale delle famiglie al museo è un’iniziativa che si prefigge di promuovere e facilitare l’incontro tra le famiglie e i molti luoghi espositivi di interesse che arricchiscono il territorio italiano.

Il primo appuntamento è “100% latte” in programma domenica 13 ottobre alle ore 10.30 al Museo delle Palafitte di Fiavé. Si tratta di un laboratorio per famiglie per conoscere la produzione di latticini nei villaggi palafitticoli di Fiavé-Carera e scoprire l’abilità di allevatori e casari dell’età del Bronzo. I partecipanti avranno modo di cimentarsi in prima persona con la produzione del burro utilizzando copie di frullini preistorici, del tutto identici a quelli attestati nel sito palafitticolo di Fiavé. L’iniziativa si svolge nell’ambito della manifestazione “Mese del Gusto – Festa del Latte” in collaborazione con la Pro Loco Fiavé. La partecipazione è gratuita previa prenotazione ai numeri 0465 735019, 334 807276 o 3311739336 oppure sul sito cultura.trentino.it/Appuntamenti. Ingresso a pagamento, gratuito fino ai 14 anni.

Il Museo Retico di Sanzeno, alle ore 15, propone “Tessere il passato, tessere il futuro: intrecci e colori della natura”: un gioco tattile e un laboratorio accompagnano i partecipanti a scoprire come si realizzavano e venivano tinti i filati e come si tesseva nell’antichità. Bambini e adulti potranno sperimentare le pratiche della filatura, della tintura e della tessitura e realizzare un manufatto da portare a casa a ricordo dell’esperienza in museo. La partecipazione è gratuita previa prenotazione al numero 3334686682entro le ore 12 del giorno dell’iniziativa. Ingresso a pagamento, gratuito fino ai 14 anni.

“Alla scoperta di gatti, delfini e dei loro amici” è l’attività proposta alle ore 15.30 presso la Villa romana di Orfeo, a Trento in via Rosmini. Una divertente ricerca degli animali che si nascondono alla Villa romana di Orfeo farà conoscere in modo giocoso alcuni aspetti della vita degli antichi Romani che abitavano a Tridentum duemila anni fa. La partecipazione è gratuita previa prenotazione al numero 348 2585918 entro le ore 12 del giorno dell’iniziativa. Ingresso a pagamento, gratuito fino ai 14 anni. Informazioni e programma: famigliealmuseo.com

