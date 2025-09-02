PAT * «GIORNATA DELL’AUTONOMIA, ALLE 20.30 SPETTACOLO GRATUITO AL TEATRO SOCIALE»

13.31 - martedì 2 settembre 2025

Il 5 settembre 2025, in occasione della Giornata dell’Autonomia, il Teatro Sociale di Trento ospiterà il concerto dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “F.A. Bonporti” di Trento e Riva del Garda.

L’appuntamento, a ingresso gratuito, prenderà il via alle ore 20.30, e si inserisce nel calendario di “Autonomia. Il cammino della comunità trentina”, la rassegna promossa dall’Assessorato provinciale alla promozione della conoscenza dell’Autonomia, con l’obiettivo di valorizzare e diffondere presso i cittadini il significato e i valori dell’Autonomia speciale del Trentino.

“Accanto alla cerimonia del pomeriggio in Sala Depero, abbiamo voluto proporre un momento diverso, ma al contempo di grande valore simbolico e culturale – spiega l’assessore provinciale alla promozione della conoscenza dell’Autonomia, Simone Marchiori -. Coinvolgere i giovani musicisti del Conservatorio significa dare voce a una nuova generazione che, con il linguaggio universale della musica, ci aiuta a ricordare il cammino dell’Autonomia e a trasmetterne la forza e l’attualità”.

Il concerto proporrà un vero e proprio viaggio musicale tra i grandi autori della tradizione europea e italiana, da Mozart a Puccini, passando per Rossini, Bellini, Weber e Strauss. In programma celebri ouverture e sinfonie – tra cui La gazza ladra di Rossini e Der Freischütz di Weber – e alcune delle arie più amate del repertorio lirico, da Casta Diva di Bellini a Sì, mi chiamano Mimì da La Bohème di Puccini.

Ad arricchire la serata, la voce del soprano Desirée Rancatore, che interpreterà pagine indimenticabili come Porgi amor di Mozart e Tu che di gel sei cinta da Turandot. Presenta i brani Calogero Di Liberto, Direttore del Conservatorio “F. A. Bonporti”.

L’evento è aperto al pubblico. I biglietti gratuiti – massimo due per richiedente – saranno disponibili dal giorno precedente presso le casse del Teatro Sociale (14.30-19.00) e dell’Auditorium Santa Chiara di Trento (10.00-19.00). Il 5 settembre eventuali posti residui potranno essere ritirati direttamente all’ingresso del Teatro fino a esaurimento.

La rassegna “Autonomia. Il cammino della comunità trentina”, in programma da agosto a novembre 2025, animerà il territorio con appuntamenti culturali, divulgativi e istituzionali, coinvolgendo enti culturali, realtà locali e numerosi attori del sistema provinciale.