PAT * GEROSA, «”CIRCUITO FORTI TRENTINO”, RISORSA STORICA E TURISTICA DEL TERRITORIO»

Si è tenuto ieri pomeriggio presso l’assessorato provinciale all’istruzione, cultura, per i giovani e per le pari opportunità un incontro del Circuito dei Forti del Trentino.

Erano presenti l’assessore Francesca Gerosa, il Generale Bruno Buratti, presidente della rete nazionale Fortinrete (in collegamento), Giuseppe Ferrandi, direttore della Fondazione Museo storico del Trentino, Massimo Ongaro, direttore del Centro servizi culturali Santa Chiara, nonché i rappresentanti delle amministrazioni comunali e degli enti che gestiscono i Forti del Trentino.

“Il patrimonio fortificato del Trentino riveste una storia importante per il nostro territorio, valorizzarne le radici storiche mettendole in dialogo con il tempo presente è una delle azioni che la rete porta avanti da diversi anni. É nostra intenzione – ha sottolineato l’assessore Gerosa – continuare a sostenere le iniziative di valorizzazione del patrimonio fortificato Trentino. Considerando che la fruizione dei forti è legata prevalentemente alla stagione estiva, stiamo lavorando affinché vi sia un prolungamento delle aperture, anticipando alcune iniziative a primavera”.

Nel corso dell’incontro si è parlato delle Giornate europee del Patrimonio, manifestazione culturale promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata, in Italia, dal Ministero della Cultura.

L’edizione di quest’anno, il prossimo 27 e 28 settembre, è dedicata al tema “Architetture: l’arte di costruire”. Vi aderiscono anche i forti del Trentino con aperture speciali, visite guidate e un ricco programma di reading e spettacoli teatrali portati in scena da compagnie del territorio.

L’iniziativa è promossa in Trentino dall’assessorato alla cultura della Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con la Fondazione Museo storico del Trentino e il Centro servizi culturali Santa Chiara.

“Abbiamo deciso di aderire alle Giornate europee del Patrimonio – ha sottolineato l’assessore Gerosa –, che si terranno tra il 27 e il 28 settembre perché è un’occasione per lavorare in rete anche a livello nazionale”.

L’incontro di ieri ha rappresentato inoltre l’occasione per parlare del progetto “Combinazioni”, in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, e aprirlo alla rete dei Forti.

L’obiettivo è evidenziare il dialogo tra sport e cultura promuovendo nuove forme di valorizzazione del patrimonio del territorio. Si lavorerà dunque ad un calendario diffuso di iniziative da tenersi tra dicembre di quest’anno e marzo 2026, e le architetture militari saranno promosse come luoghi di riconciliazione e testimonianza di pace.

“In primo piano saranno i temi della tregua olimpica, dell’inclusività, dell’accessibilità museale e dei valori dell’olimpismo. La proposta – ha spiegato Gerosa – è quella di affrontare un tema di grande e drammatica attualità, riaffermando l’importanza che hanno i forti per diffondere un messaggio di pace.

Crediamo che questa progettualità, che insieme a quelle degli altri musei provinciali accompagnerà i Giochi olimpici e paralimpici 2026 per poi proseguire nei mesi di primavera, possa diventare anche un’occasione di promozione e di valorizzazione per il nostro sistema fortificato”.

Durante l’incontro di ieri si è parlato anche del rafforzamento del ruolo del Circuito dei Forti. “Siamo disponibili a confrontarci su questo tema”: ha concluso l’assessore Gerosa.