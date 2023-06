PAT * GALLERIA CROZI: « TRE GLI OPERATORI ECONOMICI IN GARA, OGGI LA PRIMA SEDUTA PER LA PROCEDURA DI APPALTO »

15.34 - giovedì 8 giugno 2023

Galleria dei Crozi, tre gli operatori economici in gara.Oggi la prima seduta per la procedura di appalto. Sono tre le offerte presentate da altrettante Associazioni temporanee d’impresa per i lavori di messa in sicurezza (opera S-735) della galleria “Crozi 1” sulla SS 47 Valsugana da Trento a Pergine. Questo quanto evidenziato dall’apertura delle buste che si è svolta oggi negli uffici di Apac-Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, nell’ambito della prima seduta di gara per l’affidamento dell’opera. L’importo alla base dell’appalto, da assegnare mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ammonta a 16.931.319,72 euro. Il progetto, curato dal Servizio Opere stradali e ferroviarie della Provincia, prevede l’adeguamento della sezione del tunnel con le altezze previste dalle norme vigenti, il rifacimento degli impianti adeguati alle normative antincendio, il rifacimento parziale del rivestimento in calcestruzzo e la realizzazione delle vie di fuga.

L’intervento interessa un tratto stradale in direzione Pergine Valsugana di sviluppo complessivo di circa 1.100 metri, dove è prevista la realizzazione di una piazzola di sosta, l’apertura di tre bypass fra la galleria Crozi 1 e la galleria Crozi 2 utilizzabili in caso di necessità come vie di fuga: due per i pedoni e una anche carrabile per il transito dei mezzi di soccorso.

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Progettista generale: ing. Roberto Boller – Studio IC Srl – Trento

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: ing. Raffaele Ferrari – Studio IC Srl – Trento

Impianti: ing. Paolo Palmieri

Referente dell’opera: geom. Rosario Sala, Servizio Opere stradali e ferroviarie-Apop, Provincia

Tempo di realizzazione previsto nel progetto: 900 giorni naturali e consecutivi