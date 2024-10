PAT * “GABRIELLI&AMP;AMP;PARTNER” – 25MO ANNO: SPINELLI, «LA SOSTENIBILITÀ È ASSET PER UN NUOVO MODELLO DI SVILUPPO»

23.10 - giovedì 3 ottobre 2024

L’assessore è intervenuto al 25esimo anniversario di Gabrielli&Partner. Imprese, Spinelli: “Sostenibilità asset per un nuovo modello di sviluppo”. “La sostenibilità sarà uno degli asset che andranno a plasmare la vita delle imprese e interi sistemi economici. La sfida del futuro è costruire un nuovo modello di sviluppo e impiego delle risorse capace di coniugare crescita e benessere con il rispetto per l’ambiente in cui viviamo e la coesione sociale”.

Così l’assessore provinciale allo sviluppo economico, lavoro, università e ricerca Achille Spinelli, intervenuto nella serata di oggi alle Cantine Rotari ad una tavola rotonda in occasione del venticinquesimo anno di attività di Gabrielli & Partner, società trentina di consulenza aziendale e strategia di impresa. Insieme all’assessore hanno partecipato alla discussione, condotta da Silvia Bruno, anche il presidente di Confindustria Trento Fausto Manzana, la presidente del consorzio Consolida Francesca Gennai, il magnifico rettore dell’Università di Trento Flavio Deflorian.

Il dibattito ha visto gli ospiti confrontarsi attorno alle sfide che imprese e territorio sono chiamati ad affrontare nell’ottica di una nuova condivisa responsabilità sociale, economica ma soprattutto sostenibile. E proprio su quest’ultimo tema, Spinelli ha sottolineato come il Trentino abbia insiti nella propria cultura e storia i valori dell’attenzione al territorio e all’ambiente, valori che proprio in questa nuova sfida possono rappresentare un vantaggio competitivo verso la creazione di un nuovo modello economico e sociale.

“Volendo disegnare una traiettoria di futuro verso cui tendere, credo il Trentino debba ripartire da quell’attenzione all’ambiente che da sempre ne ha contraddistinto la storia di comunità autonoma e terra di montagna, costretta a fare i conti con risorse scarse – ha spiegato Spinelli -. La sostenibilità e i criteri ESG, stanno diventando sempre più centrali all’interno del mondo economico e finanziario.

Il Trentino, partendo dai valori già insiti nella propria comunità, dalla capacità delle imprese e dal supporto che l’ente pubblico può mettere a disposizione, ha tutti gli strumenti per poter costruire un nuovo modello di governance e sviluppo capace di garantire l’equilibrio tra sviluppo economico, tutela del territorio e coesione sociale, un sistema più sostenibile e ‘a misura di Trentino’, in cui la creazione di valore e il fare impresa generano benefici anche per l’intera società”, ha concluso l’assessore.

La ricorrenza ha riunito presso le Cantine Rotari numerosi amici e clienti della società trentina, che dal pomeriggio si sono confrontati sui temi più sfidanti per le imprese di oggi partecipando a laboratori su intelligenza artificiale e crescita aziendale, organizzazione del lavoro, passaggio generazionale e trend di mercato.

Dopo la tavola rotonda istituzionale, la serata è proseguita con gli interventi di Alberto De Martini, CEO e co-fondatore Conic, Francesco Cuzzolin, Head of Performance dell’Olimpia Milano, Eusebio Gualino, consulente e formatore, Alessandro Garofalo, fondatore e CEO di Garofalo e Idee Associate.