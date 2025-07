PAT * «FUGATTI INCONTRA FUSIELLO: “BUON LAVORO AL NUOVO COMMISSARIO DEL GOVERNO PER IL TRENTINO”, IL PREFETTO SI È INSEDIATO SUBENTRANDO A PETRONZI»

17.20 - lunedì 28 luglio 2025

Isabella Fusiello, già prefetto a Macerata e sei volte questore in altrettante città italiane, è da oggi il nuovo commissario del governo per il Trentino, nell’incarico – per la prima volta assegnato a una donna nel nostro territorio – deciso dal consiglio dei ministri su proposta del ministro dell’interno Matteo Piantedosi.

Nel giorno del suo insediamento l’alta funzionaria, che subentra a Giuseppe Petronzi ora a Trieste, è stata ricevuta dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

“L’occasione – così il presidente Maurizio Fugatti – per augurare buon lavoro al prefetto Fusiello, in questo fondamentale ruolo chiave di raccordo tra lo Stato e il nostro territorio. La sua professionalità ed esperienza, che copre l’intero spettro della sicurezza e della collaborazione tra istituzioni, rappresentano un ulteriore elemento positivo. Sono certo che potremo proseguire nel migliore dei modi il rapporto leale e costruttivo tra istituzioni, dello Stato e dell’Autonomia, nel segno della continuità e dell’interesse dei cittadini, su tutte le questioni che riguardano la comunità trentina”.

Il commissario del governo Fusiello ha espresso soddisfazione per l’incarico ricevuto. “Una nuova sfida che ho accettato con favore e entusiasmo. Garantirò il massimo impegno per adempiere a questo importante ruolo, valorizzando il lavoro congiunto tra le istituzioni e rispondendo alle esigenze della comunità trentina”, le sue parole.

Nata ad Andria nel 1960, Isabella Fusiello si è laureata in giurisprudenza all’Università degli Studi di Bari. È entrata nella Polizia di Stato nel 1985 come Commissario, iniziando la sua carriera in Sardegna.

Dopo diversi incarichi e il corso di formazione dirigenziale, è stata dirigente del Commissariato di Imola, direttore della divisione stranieri della Direzione centrale dell’immigrazione e delle frontiere, nonché responsabile della Polizia di frontiera presso l’aeroporto Marconi di Bologna.

Nel 2009 la nomina a vicario del Questore di Ferrara e nel 2012 quella a questore, a Cuneo. Da lì ha proseguito con incarichi a Reggio Emilia, Trieste, Potenza, Padova e Bologna, quindi la promozione a prefetto con destinazione Macerata, dal 13 novembre 2023 fino alla recente nomina in Trentino.