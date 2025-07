PAT * «FUGATTI AI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI MEANO: “UN CORPO GIOVANE, UNA COMUNITÀ CHE CREDE NEL VOLONTARIATO”»

16.01 - domenica 27 luglio 2025

Comunità, sport, condivisione e memoria. Sono stati questi gli ingredienti del Bandus Fest – 3° Memorial Adriano Tapparelli, l’iniziativa promossa dal Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Meano per ricordare il giovane pompiere scomparso prematuramente a causa di una grave malattia.

Quattro giorni di festa, musica e sport, culminati oggi con un’ampia partecipazione della comunità e con il pranzo comunitario che ha chiuso ufficialmente l’edizione 2025.

Un appuntamento giovane ma già molto sentito dalla popolazione, al quale ha voluto portare il proprio saluto anche il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

“La presenza di così tanti giovani in un corpo così attivo dimostra che qui c’è una comunità forte, che crede nel volontariato e nei valori dei Vigili del Fuoco: altruismo, responsabilità, solidarietà – il messaggio del presidente Fugatti, intervento al termine delle manovre eseguite dagli allievi e dagli effettivi –. Questi appuntamenti non sono solo importanti per l’attività del Corpo, ma rappresentano momenti di coesione, memoria e fiducia nel futuro.

Ricordare Adriano Tapparelli è il segno di una famiglia che non dimentica, che riconosce chi ha contribuito alla crescita della comunità. Grazie per il vostro impegno e per essere sempre pronti a mettervi a disposizione degli altri, anche in situazioni difficili: siete esempio di senso civico e altruismo, pilastri dell’autonomia trentina” ha concluso il presidente.

Presente alle attività della mattina anche il consigliere provinciale Mirko Bisesti, che insieme al presidente Fugatti e al comandante Martino Debiasi ha consegnato un omaggio ai familiari del giovane vigile del fuoco volontario scomparso e premiato Antonio Gadotti, vigile del fuoco volontario che ha raggiunto i 65 anni d’età e ha quindi concluso il servizio attivo.

Soddisfatto per la buona riuscita della terza edizione della manifestazione il comandante Debiasi. “Siamo felici, il meteo incerto non ha compromesso un appuntamento nato quasi per gioco che è diventato subito importante per il nostro Corpo e per tutta la comunità” le sue parole.

Il programma di quest’anno ha incluso serate musicali, cucina, attività per famiglie e un torneo di beach volley, a conferma dello spirito di condivisione e vitalità che caratterizza la manifestazione.

Fondato nel 1891, il Corpo dei Vigili del fuoco volontari di Meano conta 26 unità in servizio attivo – di cui quattro donne – e una squadra di 7 allievi. L’età media è inferiore ai 30 anni.

Nonostante le dimensioni contenute, il corpo effettua ogni anno circa 100 interventi, operando su un territorio che comprende i sobborghi di Vigo Meano, Meano, Gazzadina, Cortesano e Gardolo di Mezzo, San Lazzaro, Camparta.