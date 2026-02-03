PAT * FRUIT LOGISTICA: «TRENTINO PROTAGONISTA A BERLINO, LE ECCELLENZE DELL’ORTOFRUTTA IN VETRINA»

18.10 - martedì 3 febbraio 2026

C’è anche un pezzo di Trentino a Berlino, dove da domani – mercoledì 4 febbraio – a venerdì si tiene Fruit Logistica, la più importante fiera europea dedicata al settore ortofrutticolo e in particolare al prodotto fresco.

All’evento, punto di riferimento internazionale per operatori e buyer di tutto il mondo, il Trentino sarà presente con uno stand di 250 metri quadrati realizzato da Trentino Marketing.

Lo spazio ospiterà i Consorzi che fanno riferimento ad Apot (Melinda, La Trentina e Copag) insieme a Sant’Orsola, a testimonianza della forza e della sinergia tra gli operatori del comparto, come evidenzia l’assessore provinciale all’agricoltura, della quale è attesa la presenza a conferma dell’attenzione dell’Amministrazione verso le opportunità di promozione e internazionalizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Il Trentino troverà collocazione nel padiglione 4.2, stand A-20.

Gli allestimenti sono stati pensati per raccontare i valori del territorio, con immagini dedicate alla frutticoltura e al legame profondo tra le comunità locali e il territorio che abitano e forgiano con il loro lavoro.

Non mancherà inoltre una piccola area dedicata all’ospitalità, dove i visitatori potranno apprezzare sapori e profumi del Trentino, vivendo un’esperienza diretta della qualità delle produzioni locali.