PAT * «FRINGUELLO, VIA LIBERA AL PRELIEVO IN DEROGA PER LA STAGIONE VENATORIA 2025/2026»

13.31 - venerdì 8 agosto 2025

In vista della stagione venatoria 2025/2026, la Giunta provinciale ha approvato oggi la delibera che autorizza il prelievo in deroga del fringuello (Fringilla coelebs), nel rispetto della direttiva europea e della legge provinciale sulla caccia.

La decisione è approdata sui banchi dell’esecutivo su proposta dell’assessore provinciale alle foreste, caccia e pesca Roberto Failoni ed è stata condivisa anche da altre realtà italiane come Lombardia e Liguria.

Il fringuello, specie non inclusa nell’elenco nazionale di quelle cacciabili ma classificata in stato di “minor preoccupazione” nelle liste rosse europee e italiane, può dunque essere prelevato in deroga, mantenendo invariata la sostenibilità delle popolazioni a livello europeo.

Il prelievo potrà avvenire esclusivamente da appostamento fisso, per un massimo di tre giornate settimanali.

Il sistema di monitoraggio sarà particolarmente rigoroso: i cacciatori autorizzati dovranno registrare online, dopo ogni giornata, i capi prelevati e annotarli sul tesserino venatorio.

La struttura provinciale seguirà costantemente l’andamento dei prelievi e sospenderà l’attività al raggiungimento del 90% della quota assegnata.

I controlli sul territorio saranno effettuati dagli organi di vigilanza venatoria.