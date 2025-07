PAT * FORMAZIONE 2025-2028: «VIA LIBERA AL CORSO DI MEDICINA GENERALE PER POLIZIA, VVF – FORZE ARMATE E GDF»

11.30 - venerdì 11 luglio 2025

Oggi la Giunta provinciale, su indicazione dell’assessore alla salute e politiche sociali, Mario Tonina, ha approvato l’avviso per l’ammissione, fuori contingente numerico, al corso di formazione specifica in medicina generale 2025-2028, riservato ai medici in servizio permanente effettivo da almeno 4 anni presso la Polizia di Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Forze armate e il Corpo della Guardia di finanza.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di approvazione della deliberazione della Giunta provinciale. Per i candidati ammessi al corso la formazione inizia entro il mese di dicembre 2025, con durata di 36 mesi.