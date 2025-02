PAT * FONDO STRATEGICO TRENTINO ALTO-ADIGE: SPINELLI, «MOBILITATI 300 MILIONI, STRUMENTO CHIAVE PER CRESCITA ED OCCUPAZIONE»

19.25 - lunedì 24 febbraio 2025

Fondo Strategico Trentino Alto-Adige: mobilitati oltre 300 milioni per l’economia locale. Spinelli: “Uno strumento efficace che ha dato impulso alla crescita e all’occupazione”. In Trentino 41 imprese finanziate direttamente e oltre 200 microaziende supportate.

Un’occasione per tracciare un bilancio dell’attività del Fondo Strategico Trentino Alto-Adige e per delinearne le prospettive future: questo l’obiettivo dell’incontro promosso oggi da Finint SGR presso le Cantine Rotari di Mezzocorona. Un evento che ha visto la partecipazione di esperti del settore finanziario, rappresentanti del mondo imprenditoriale regionale e delle istituzioni, tra cui l’assessore provinciale allo sviluppo economico, Achille Spinelli.

“Il tema della crescita e della trasformazione del nostro territorio si intreccia con la capacità di sperimentare strumenti innovativi a sostegno delle imprese. Il Fondo Strategico Trentino Alto-Adige ha rappresentato una sfida ambiziosa che ha permesso di mobilitare risorse finanziarie locali a favore di investimenti di sviluppo, infrastrutturali e di internazionalizzazione delle nostre aziende. Anche in futuro la Provincia è pronta a dare il suo supporto, auspicando un maggiore coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali e privati del territorio, per dar vita ad un circuito virtuoso tra risparmio ed investimento locale”, ha dichiarato Spinelli nel suo saluto introduttivo.

Il Fondo, nato con una dotazione complessiva di circa 225 milioni di euro, ha visto la Provincia autonoma di Trento impegnata con un investimento di 75 milioni di euro, cui si sono aggiunti 38,5 milioni di investitori privati per un totale di 113,5 milioni destinati al solo comparto trentino. Grazie ad un efficace meccanismo di reinvestimento, gli interventi complessivi si sono attestati a 137,6 milioni di euro, generando un effetto leva che ha mobilitato risorse per circa 310 milioni di euro sul territorio, come illustrato l’amministratore delegato di Finint Investments Mauro Sbroggiò, che ha presentato i risultati e le opportunità del Fondo Strategico Trentino Alto-Adige, ripercorrendone le tappe, dalla sua costituzione, nel 2014, alla conclusione formale del periodo di investimento, nell’anno 2023.

Un ruolo centrale è stato svolto dall’adozione di strumenti finanziari innovativi, come il basket bond e il minibond, che hanno offerto alle PMI trentine un accesso agevolato ai mercati dei capitali. Tra i risultati più significativi, il sostegno alla crescita di 41 imprese locali attraverso finanziamenti diretti e oltre 200 microaziende grazie a convenzioni bancarie. In questo modo, il Fondo ha contribuito a rafforzare la solidità patrimoniale delle imprese, riducendone la dipendenza dal credito bancario tradizionale.

“I dati confermano la bontà di questo strumento, che ha già dimostrato la sua efficacia nel generare ricadute positive per il sistema economico locale e sull’occupazione, senza dimenticare l’importante azione di supporto anche durante il complicato periodo della pandemia” ha aggiunto Spinelli, che guardando in prospettiva futura ha aperto alla possibilità di replicare questo strumento, seppur declinato su asset differenti: “L’ auspicio è che questa esperienza possa riproporsi, puntando anche a nuove modalità di intervento che possano sostenere ulteriormente la competitività del nostro sistema produttivo, con particolare attenzione al rafforzamento patrimoniale, andando quindi oltre l’intervento del debito, e rafforzare la capacità di crescita delle nostre imprese” ancora l’assessore.

Durante l’appuntamento sono intervenuti oltre all’assessore Achille Spinelli, anche il direttore generale della Provincia autonoma di Bolzano, Alexander Steiner, l’ad di Finint Investment, Mauro Sbroggiò e, moderati dal vicedirettore di NEM Luca Piana, Gianmaria Toscana Presidente Cda Paganella 2001, Thomas Ausserhofer, Ad e socio di Unionbau, Vania Serena, Responsabile Business Development e ESG Finint Investments, il vicepresidente di Confindustria Trento, Alessandro Lunelli, l’assessore regionale Carlo Daldoss. Presente anche la dirigente generale del Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia, Laura Pedron.