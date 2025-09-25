Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA TN-AA

PAT * «FONDO, RINVENUTA PELLE DI GIOVANE ORSO, INDAGINI IN CORSO»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
13.20 - giovedì 25 settembre 2025

Nella mattinata odierna la pelle di un giovane esemplare di orso è stata rinvenuta nel parco giochi di Fondo (comune di Borgo d’Anaunia), in prossimità del cimitero.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale Alta Val di Non, allertata dagli operai impegnati nella manutenzione del verde.

Il Corpo forestale del Trentino ha proceduto al recupero dei resti e al prelievo dei campioni biologici per l’analisi genetica.

Il materiale sarà consegnato all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie per i necessari approfondimenti.

Indaga il Corpo forestale del Trentino.

Si segnala inoltre che attorno alle 8.30 di questa mattina un’auto ha urtato due piccoli di orso a monte dell’abitato di San Lorenzo in Banale, lungo la strada che porta in Val d’Ambiez.

I due animali sono apparsi all’improvviso sulla carreggiata, rendendo inevitabile l’impatto.

Gli orsi si sono successivamente dileguati nel bosco.

Il personale del Corpo forestale del Trentino – con il supporto del nucleo cinofilo – ha effettuato un sopralluogo nella zona.

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA TN-AA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.