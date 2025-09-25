PAT * «FONDO, RINVENUTA PELLE DI GIOVANE ORSO, INDAGINI IN CORSO»

Nella mattinata odierna la pelle di un giovane esemplare di orso è stata rinvenuta nel parco giochi di Fondo (comune di Borgo d’Anaunia), in prossimità del cimitero.
Sul posto è intervenuta la Polizia locale Alta Val di Non, allertata dagli operai impegnati nella manutenzione del verde.
Il Corpo forestale del Trentino ha proceduto al recupero dei resti e al prelievo dei campioni biologici per l’analisi genetica.
Il materiale sarà consegnato all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie per i necessari approfondimenti.
Indaga il Corpo forestale del Trentino.
Si segnala inoltre che attorno alle 8.30 di questa mattina un’auto ha urtato due piccoli di orso a monte dell’abitato di San Lorenzo in Banale, lungo la strada che porta in Val d’Ambiez.
I due animali sono apparsi all’improvviso sulla carreggiata, rendendo inevitabile l’impatto.
Gli orsi si sono successivamente dileguati nel bosco.
Il personale del Corpo forestale del Trentino – con il supporto del nucleo cinofilo – ha effettuato un sopralluogo nella zona.