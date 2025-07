PAT * FLORICOLTURA: «AGEVOLAZIONI, LE DOMANDE DI CONTRIBUTO POSSONO ESSERE PRESENTATE DA LUNEDÌ 28 LUGLIO»

14.01 - venerdì 25 luglio 2025

Agevolazioni per la floricoltura, le domande di contributo possono essere presentate a partire da lunedì 28 luglio fino a mercoledì 17 settembre 2025 attraverso il portale on line https://srt.infotn.it.

Le risorse disponibili ammontano a 800.000 euro. Lo prevede un provvedimento adottato dalla Giunta provinciale su proposta dell’assessore all’agricoltura Giulia Zanotelli, con il quale sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e sono stati stabiliti i termini per la presentazione delle domande per il 2025.

“Il settore della floricoltura trentina – evidenzia l’assessore Zanotelli – è importante ed è in crescita, anche dal punto di vista del rispetto dell’ambiente. I floricoltori trentini sono chiamati infatti ad investire sempre di più in tecnologie che li aiutino a ottimizzare le risorse naturali e in dotazioni in grado di contenere gli effetti dei cambiamenti climatici. E’ importante dunque sostenere il settore nel lavoro e negli investimenti che sta facendo, con l’obiettivo del costante innalzamento qualitativo del prodotto”.

Possono accedere ai contributi previsti dal bando le imprese agricole singole o le società costituite per la conduzione di imprese agricole purché rispettino la definizione di floricoltore prevista dalla normativa (art. 48 c. 5 della L.p. 4/2003).

Per floricoltore si intende chi svolge abitualmente una o più delle seguenti attività, che costituiscano nel complesso almeno il 70 per cento dell’attività svolta: coltivazione di piante ornamentali in serre o all’aperto e formazione e impianto di orti o giardini; tenuta di vivai per arbusti e alberi ornamentali.

L’aiuto è soggetto alla normativa sugli aiuti di Stato.