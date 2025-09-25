PAT * FIBRA OTTICA: «CONCLUSO IL PIANO BANDA ULTRA LARGA, TRENTINO DIGITALE E OPEN FIBER CHIUDONO I LAVORI»

19.40 - giovedì 25 settembre 2025

A sette anni dall’inizio dei lavori, si è concluso in Trentino il Piano Banda ultra larga (Bul), che ha portato la fibra ottica in 162 Comuni delle Aree Bianche (periferiche) della provincia.

Il progetto, che garantirà per i prossimi decenni un’opera infrastrutturale strategica al territorio, sarà presentato nel corso della conferenza stampa convocata per lunedì 29 settembre 2025, alle ore 12, presso la Sala Belli del Palazzo della Provincia autonoma di Trento.

All’incontro saranno presenti, tra gli altri, il vicepresidente e assessore provinciale allo sviluppo economico, lavoro, università e ricerca Achille Spinelli; gli amministratori delegati di Infratel Italia ed Open Fiber, Pietro Piccinetti e Giuseppe Gola; il presidente di Trentino Digitale, Paolo Girardi, e il direttore generale della società, Kussai Shahin.