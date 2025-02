PAT * FESTIVAL ECONOMIA – XX EDIZIONE: «I GIOVANI DIVENTANO PROTAGONISTI, CON LA CALL FOR IDEAS ”LE VOCI DEL DOMANI”»

19.32 - lunedì 24 febbraio 2025

Al Festival dell’Economia di Trento giovani protagonisti con la Call for Ideas “Le Voci del Domani”. Da oggi fino al 15 aprile, studenti universitari e giovani tra i 16 e i 26 anni potranno candidarsi come autori o speaker del Festival e del FuoriFestival.

Trento si prepara ad accogliere la XX edizione del Festival dell’Economia, che dal 22 al 25 maggio 2025 porterà in città i più importanti economisti, esperti, rappresentanti della business community e del mondo accademico a livello nazionale e internazionale. In occasione del ventesimo compleanno della manifestazione, i giovani diventano protagonisti grazie alla Call for Ideas “Le Voci del Domani”, un’iniziativa promossa congiuntamente dal Comitato Scientifico del Festival dell’Economia di Trento e dal FuoriFestival per dare voce alle nuove generazioni all’interno del palinsesto 2025.

L’obiettivo è coinvolgere i giovani, non solo come pubblico, ma anche come parte attiva nei panel, in modo da portare nelle 4 giornate della kermesse anche le loro idee, il loro punto di vista e le loro speranze per il futuro. Un coinvolgimento che per il Festival riguarderà studentesse e studenti universitari, mentre per il FuoriFestival ragazzi e ragazze tra i 16 e i 26 anni.

Per partecipare al Festival dell’Economia, sarà possibile scegliere tra due modalità. Si potrà diventare “autori”, proponendo un tema per un panel in linea con il titolo della XX edizione, “Rischi e scelte fatali. L’Europa al bivio”. Oppure candidarsi come “speaker”, segnalando i temi di proprio interesse e le proprie motivazioni per poter essere inseriti, se selezionati, in una delle tavole rotonde dedicate all’argomento segnalato. L’iniziativa è rivolta agli studenti universitari e le candidature saranno valutate dal Comitato Scientifico del Festival, presieduto dal Direttore de Il Sole 24 Ore Fabio Tamburini e composto dalla professoressa Ericka Costa, ordinario di Economia aziendale del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Trento, dal professore Luigi Bonatti, ordinario di Politica economica all’Università di Trento, dalla storica dell’economia e professoressa Adriana Castagnoli, già docente di Storia contemporanea all’Università di Torino.

Anche il Fuori Festival, il palinsesto ideato quattro anni fa dal Sole 24 Ore per avvicinare all’economia e ai grandi temi dell’attualità il pubblico più ampio e trasversale dei giovani e delle famiglie attraverso contenuti e format innovativi, propone una call for ideas per coinvolgere in modo attivo e interattivo i giovani tra i 16 e i 26 anni che potranno proporsi come speaker per animare la nuovissima lounge in piazza Fiera a Trento, portando tutti gli argomenti di loro interesse, a propria scelta, anche non necessariamente economici, da affrontare in dibattiti e momenti di confronto con il pubblico.

Sarà possibile partecipare a entrambe le call a partire dal 24 febbraio 2025 fino al 15 aprile 2025 accedendo al sito ilsole24ore.com/vocideldomani e inviando un contributo audio o video, della durata massima di 2 minuti, che presenti il tema di interesse e spieghi le motivazioni della candidatura.