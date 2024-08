PAT * FESTIVAL DI VENEZIA: «ALLA KERMESSE C’È UN PO’ DI TRENTINO, “CAMPO DI BATTAGLIA” – “VERMIGLIO” – “QUELLA PAZZA FATTORIA”»

09.47 - sabato 24 agosto 2024

Ci sarà un po’ di Trentino alla 81° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: accanto alle due opere selezionate in concorso ufficiale, “Campo di Battaglia” di Gianni Amelio e “Vermiglio” di Maura Delpero, sostenute dalla Trentino Film Commission, si aggiungono infatti due ulteriori eventi. Oltre all’illustrazione del nuovo disciplinare Green Film, che punta a produzioni ancora più sostenibili, si terra la presentazione della nuova stagione di “Quella pazza fattoria”, serie record di ascolti di DMAX dedicata ai Gomiero, famiglia di allevatori e agricoltori veneta, realizzato da GiUMa Produzioni con il sostegno di Trentino Film Commission per Warner Bros. Discovery.

“Venezia è una straordinaria vetrina internazionale che, sono certa, darà ancora più prestigio alle produzioni sostenute dalla nostra Film Commission, prima in Europa a premiare e certificare la sostenibilità delle produzioni cinematografiche con il disciplinare Green Film, un esempio di come la qualità possa essere sostenuta e promossa dal nostro territorio anche in questo campo”, commenta la vicepresidente e assessore alla cultura della Provincia autonoma di Trento Francesca Gerosa.

“Campo di Battaglia” sarà proiettato sabato 31 agosto ore 19.00, “Vermiglio” lunedì 2 settembre ore 16.45, mentre la presentazione del nuovo disciplinare di Trentino Film Commission è in programma il 31 agosto alle 15.30 nello Spazio Regione Veneto presso l’hotel Excelsior, che accoglierà anche i protagonisti di “Quella pazza fattoria” il 4 settembre alle 17.

Il nuovo Green Film. Un set ancora più sostenibile

Trentino Film Commission sarà a Venezia anche con il panel di presentazione dell’aggiornamento del nuovo disciplinare Green Film realizzato in collaborazione con il network internazionale di fondi e Film Commission partner. Quello che era nato come strumento pubblico regionale è ad oggi un sistema adottato da molti altri fondi regionali e nazionali a livello europeo. Da qui l’esigenza di aggiornare il disciplinare Green Film rendendolo sempre più chiaro, accessibile e, soprattutto, sostenibile.

Quella pazza fattoria

La nuova edizione sarà trasmessa a partire dal 9 ottobre su DMAX (canale 52) e in anterprima su Discovery+. La serie racconta l’intera stagione agricola, dalla preparazione dei campi fino alla trebbiatura, trasportando il grande pubblico nel nuovo mondo dei contadini 4.0, in cui i trattori si guidano da soli e tutto è gestito con smartphone e tablet, ma dove non manca mai del sano divertimento. Il momento più importante della stagione? Ovviamente la festa evento che celebra l’anno di duro lavoro nei campi, e che vuole mostrare quanti siano i giovani che ogni giorno con forgoglio si impegnano per portare avanti agricoltura e allevamento. Un lavoro duro, fatto di imprevisti, che paga il prezzo di un clima impazzito e delle crisi internazionali che costringono anche i nostri protagonisti a stringere i denti e fare i conti con le scarse risorse a disposizione.

“Quella pazza fattoria” è realizzato da GiUMa Produzioni con il sostegno di Trentino Film Commission per Warner Bros. Discovery. DMAX è visibile al canale 52 del Digitale Terrestre, su Sky canale 170 e tivùsat canale 28. La serie è disponibile in anterprima streaming su discovery+.

Campo di Battaglia

Le riprese in Trentino si sono svolte fra il 30 ottobre e il 5 dicembre 2023 e hanno interessato Rovereto, fra Palazzo Betta Grillo e l’ex Manifattura Tabacchi a Borgo Sacco; inoltre alcune scene hanno coinvolto forte Cherle (Folgaria), Forte Busa Granda (Vignola Falesina) e il Comune di Bleggio Superiore.

Nel cast Alessandro Broghi, Gabriel Montesi, Federica Rosellini, Giovanni Scotti, Vince Vivenzio, Alberto Cracco, Luca Lazzareschi, Maria Grazia Plos, Rita Bosello. Si tratta di una produzione Kavac Film, IBC Movie, One Art, con Rai Cinema, prodotto da Simone Gattoni, Marco Bellocchio, Beppe Caschetto, Bruno Benetti, con la collaborazione di Regione Friuli Venezia Giulia Film Commission e Trentino Film Commission.

Il film sarà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 5 settembre.

Vermiglio

Le riprese in Trentino si sono svolte in Val di Sole a Vermiglio, Carciato (Dimaro – Folgarida), presso la Chiesa di Comasine nel Comune di Peio e al Passo del Tonale.

Nel cast Tommaso Ragno, Giuseppe De Domenico, Roberta Rovelli, con la presentazione di Martina Scrinzi, Orietta Notari, Carlotta Gamba, Santiago Fondevila Sancet e per la prima volta sullo schermo Rachele Potrich, Anna Thaler, Patrick Gardner, Enrico Panizza, Luis Thaler, Simone Bendetti. Direttore della fotografia è Mikhaïl Krichman, storico collaboratore di Andrey Zvyagintsev, già premiato alla Mostra di Venezia, agli European Film Awards e a Camerimage.

“Vermiglio” è il secondo lungometraggio di finzione diretto da Maura Delpero; si tratta di una produzione Cinedora con Rai Cinema, in coproduzione con Charades Productions e Versus Productions, prodotto con il sostegno di MiC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il supporto di Eurimages e il contributo del Fondo di Coproduzione Italia – Francia, in collaborazione con Trentino Film Commission, con il sostegno di IDM Film Commission Südtirol, Aide aux Cinémas du Monde, Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, Institut Français, Région Ile-de-France, distribuzione italiana Lucky Red, distribuzione internazionale Charades.