PAT * “FESTIVAL DELLO SPORT 2025” – TRENTO: «È ON-LINE IL PROGRAMMA, DAL 9 AL 12 OTTOBRE 130 APPUNTAMENTI E 200 CAMPIONI»

12.10 - venerdì 19 settembre 2025

La macchina organizzativa dell’ottava edizione de “Il Festival dello Sport di Trento”, quest’anno incentrato sul titolo “Adrenalina pura”, procede a gran ritmo e da oggi è possibile consultare sul sito del Festival il ricco programma di eventi che animeranno la città dal 9 al 12 ottobre, con oltre 130 appuntamenti e più di 200 campioni, del presente e del passato, dello sport mondiale.

È bene ricordare che il pubblico potrà accedere alle sale gratuitamente fino ad esaurimento posti, ma sarà necessario registrarsi sul sito del Festival. La registrazione non assicura un posto agli eventi e non è richiesta ai minori di 18 anni. Per scoprire il palinsesto e registrarsi c’è il sito www.ilfestivaldellosport.it dove il pubblico potrà trovare tutte le novità sul programma degli eventi che è in continuo aggiornamento.

Il Festival dello Sport di Trento è organizzato da: La Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing, con la Provincia autonoma di Trento, il Comune di Trento, l’Università di Trento e Apt di Trento e con il patrocinio del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico.

