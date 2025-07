PAT * «FERSINA, AL VIA I TAGLI MIRATI: SICUREZZA E TUTELA DEL PAESAGGIO AL CENTRO DEGLI INTERVENTI»

18.01 - lunedì 14 luglio 2025

Partiranno domani, martedì 15 luglio, gli interventi di gestione della vegetazione lungo il tratto urbano del torrente Fersina, con particolare attenzione alla sponda sinistra idrografica, prospiciente via Bolognini e via Marsala nel comune di Trento.

In questo tratto, alcune piante hanno progressivamente invaso la carreggiata, generando potenziali situazioni di disagio alla circolazione. Lo comunica il Servizio Bacini montani, responsabile della gestione della vegetazione presente negli alvei di competenza provinciale, anche in riferimento a recenti segnalazioni comparse su organi di stampa locali.

A partire da mercoledì 16 luglio sarà inoltre attiva un’ordinanza comunale che vieta la sosta dei veicoli lungo via Bolognini, al fine di consentire lo svolgimento degli interventi in condizioni di sicurezza.

Il Servizio Bacini montani ricorda che la gestione della vegetazione negli alvei viene attuata secondo criteri di equilibrio tra sicurezza idraulica e tutela del paesaggio e dell’ambiente.

Gli interventi non prevedono l’eliminazione totale della vegetazione, ma il suo contenimento entro limiti compatibili con la funzionalità idraulica del corso d’acqua e la salvaguardia degli aspetti ecologici. Viene inoltre data priorità agli interventi nella stagione invernale, per ridurre l’impatto sulle specie faunistiche, in particolare sulla fauna acquatica e avicola.

Il Servizio precisa che il torrente Fersina è oggetto di monitoraggio regolare da parte del Comune, cui competono gli interventi di pulizia, derattizzazione, disinfezione e disinfestazione, e da parte della Provincia, che attraverso il Servizio Bacini montani verifica la compatibilità della vegetazione con la sicurezza idraulica.

Attualmente, la presenza di vegetazione nel tratto urbano del torrente non determina criticità rispetto al deflusso delle acque in caso di piena.