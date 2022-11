PAT * FERROVIA VALSUGANA (TN): « I LAVORI SI ESTENDERANNO FINO A LEVICO, DAL 22 AL 26/11 » (PDF ORARIO CORSE)

12.51 - sabato 19 novembre 2022

Ferrovia Valsugana: dal 22 al 26 novembre lavori fino a Levico. Proseguono i lavori lungo la Ferrovia della Valsugana al fine di risolvere definitivamente i problemi e le anomalie riscontrate in questo ultimo anno e mezzo. Dal 28 ottobre scorso la linea è stata interrotta tra Primolano e Bassano, a partire dal 22 novembre e fino al 26 novembre i lavori si estenderanno fino a Levico. Viene quindi rivisto l’orario e le corse nella tratta da Bassano a Levico saranno auto-sostituite, a parte alcune. Sulle corse autobus non sono ammesse le comitive e non è ammesso il trasporto di biciclette.

Si segnala che a partire da domenica 27 novembre e fino a domenica 4 dicembre, al fine di garantire la prosecuzione dei lavori su tutte le tratte di binario che i tecnici hanno verificato poter causare le anomale usure ai bordini del treni, tutta la linea sarà interrotta e le corse verranno autosostituite.

In allegato l’orario in vigore dal 22 al 26 novembre, in giallo le corse della tratta Bassano – Levico effettuate con treno.