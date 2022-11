PAT * FEDERAZIONE CORPI BANDISTICI – TRENTINO: « ASSEMBLEA GENERALE / BISESTI, ” LE VOSTRE ATTIVITÀ SONO PUNTO DI RIFERIMENTO PER I TERRITORI »

15.50 - domenica 13 novembre 2022

Oggi ad Aldeno l’assemblea generale della Federazione. L’assessore: “Importante il coordinamento con scuole, conservatorio e SMIM”. Bisesti alle bande del Trentino: “Le vostre attività punto di riferimento imprescindibile per i nostri territori”.

Si è tenuta stamattina presso il Teatro Comunale di Aldeno l’assemblea generale della Federazione dei Corpi Bandistici della Provincia di Trento, con la presentazione del Piano culturale 2023 e del relativo bilancio. All’incontro era presente l’assessore provinciale alla cultura Mirko Bisesti, che ha portato i saluti anche del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

“Oggi è una giornata importante per le bande trentine. Sono stati due anni difficili quelli della pandemia, ma bisogna guardare al futuro e i numeri di quest’anno testimoniano che siamo sulla strada giusta, anche per la ripresa delle attività culturali, che hanno un valore etico e sociale. Voi rappresentate dei presidi per le nostre comunità, un punto di riferimento per i giovani e per le loro famiglie assolutamente imprescindibile per i nostri territori. Il vostro ruolo credo sia questo: la voglia di fare cultura attraverso la musica è anche voglia di ritrovarsi e la popolazione lo percepisce, lo testimoniano le iscrizioni ai vostri corsi di formazione”, ha detto l’assessore.

“Oltre alla vicinanza della Provincia, il mio impegno personale è fare in modo che ci sia sempre più coordinamento fra i vari enti coinvolti, fra bande, scuole musicali, istituti scolastici ad indirizzo musicale, conservatorio. Per il coordinamento fra musei abbiamo raggiunto un traguardo e il mondo della musica credo parta da un vantaggio chiave presente nel suo Dna: la capillarità sul territorio.

Come Giunta ci crediamo, perché quell’unicum del Trentino nella formazione musicale possa ampliarsi sempre di più, mettendo in campo tutte le misure possibili”, ha detto ancora Bisesti.