LANCIO D'AGENZIA TN-AA

PAT * FAMAS SYSTEM SPA: «VIA LIBERA ALL’ACCORDO, 20 POSTI DI LAVORO E 100 MILA EURO DI INDOTTO ANNUO»

15.01 - venerdì 8 agosto 2025

Via libera all’accordo tra Provincia e Famas System Spa, 20 posti di lavoro e 100.000 euro di indotto annuo.

La Giunta provinciale di Trento ha approvato, su proposta del vicepresidente e assessore allo sviluppo economico, lavoro, famiglia, università e ricerca, Achille Spinelli, l’accordo negoziale tra la società Famas System Spa, la Provincia autonoma di Trento e le organizzazioni sindacali Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm del Trentino.

Il testo prevede una revisione dell’accordo negoziale originariamente stipulato il 4 dicembre del 2017 con la società Movalia Srl, ora incorporata per fusione da Famas System. Con la modifica, vengono ridefiniti gli impegni occupazionali e quelli relativi alle ricadute locali.

“Con questo accordo aggiorniamo i termini del precedente siglato nel 2017, garantendo la continuità dell’iniziativa e il mantenimento dei posti di lavoro sul territorio”, ha commentato il vicepresidente Spinelli.

Il nuovo accordo, sottoscritto il 4 agosto 2025 tra la Provincia autonoma di Trento, l’azienda e le organizzazioni sindacali, ridefinisce del precedente siglato il 4 dicembre 2017 con Movalia Srl, in relazione al progetto di ricerca “Movalia Cybermobility”, agevolato con un contributo di 734.810,04 euro.

Il progetto ha già contribuito allo sviluppo di competenze tecnologiche nel settore della mobilità e ha visto la società impegnata anche in progetti europei in partenariato con enti e imprese locali del territorio provinciale, contribuendo alla creazione di reti collaborative e allo sviluppo di iniziative con ricadute locali in ambito tecnologico.

