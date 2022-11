PAT * FAI – MERCATINO DI NATALE: FUGATTI, « SINERGIA VINCENTE FRA AVIO E ALA, UN IMPORTANTE CONTRIBUTO ALL’OFFERTA TURISTICA TRENTINA »

18.08 - sabato 26 novembre 2022

Natale al FAI – Castello di Avio, oggi l’inaugurazione.È intervenuto il presidente Fugatti: “Sinergia vincente fra Avio e Ala, un importante contributo all’offerta turistica trentina”. “Qui oggi vediamo concretizzarsi un’importante collaborazione fra il Comune di Avio e quello di Ala nell’ambito delle iniziative organizzate per il Natale. Una sinergia che consente di ammirare le bellezze artistiche, culturali e storiche di entrambi i Comuni grazie anche a servizi che mettono in collegamento i due territori, ognuno con le proprie peculiarità. Ogni mercatino allestito in Trentino e ogni abitato che lo ospita presenta infatti caratteristiche uniche che ogni territorio sa adeguatamente valorizzare grazie all’impegno delle comunità locali. Ogni località contribuisce quindi al nostro modo di fare accoglienza e a rendere concorrenziale la nostra offerta turistica. I risultati li vediamo anche in questo 2022, che sta avendo numeri migliori del 2019, anno dei record per quanto riguarda il turismo in Trentino.”

Con queste parole il presidente Maurizio Fugatti è intervenuto stamane all’inaugurazione ufficiale del Mercatino di Natale allestito dentro le mura del FAI – Castello di Avio. Sono intervenuti, fra gli altri, il sindaco di Avio Ivano Fracchetti, il vicesindaco Alvise Salvetti, il sindaco di Ala Claudio Soini, il vicesindaco Luigino Lorenzini, il responsabile della gestione operativa del Castello di Avio Alessandro Armani, rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle diverse categorie economiche, delle associazioni e del volontariato che contribuiscono alla riuscita delle iniziative natalizie ad Avio e Ala.

Dopo il successo degli scorsi anni, si è arrivati alla quinta edizione del Mercatino al Castello, inserito nell’ambito dell’iniziativa “Natali della Vallagarina” e organizzato dal FAI con il supporto logistico del Comune di Avio, la partnership di promozione di Visit Rovereto e il patrocinio della Provincia autonoma di Trento. Un lavoro di sinergia con il territorio in uno stretto legame con il Comune di Ala che si esprime, fra l’altro, nel “Natale dei Palazzi barocchi” e nel bus navetta di collegamento fra gli eventi organizzati nei due ambiti comunali.

Al Castello si possono vivere le tradizioni del Natale grazie ai prodotti di oltre trenta espositori provenienti dalla Vallagarina e dall’alto veronese, con un particolare coinvolgimento del mondo artigianale locale. I visitatori troveranno anche eccellenze enogastronomiche del territorio: miele, confetture, formaggi, salumi, vini e tanti prodotti da degustare anche durante la visita. Non solo: il Mercatino di Natale al Castello sarà allietato da concerti corali, piccoli spettacoli itineranti, attività per bambini e visite guidate. Fra le tante iniziative, ogni domenica, alle ore 17, vi sarà il Concerto dei Cori del territorio, Eco del Baldo e Monte Vignol, mentre tutti i giorni, dalle ore 13 alle 17, verranno proposti spettacoli musicali itineranti tra le bancarelle.

Gli appuntamenti al Mercatino ospitato al FAI – Castello di Avio sono in programma, oltre a questo fine settimana, anche il 3, 4, 8, 10, 11, 17 e 18 dicembre 2022, con orario 10-18 (ultimo ingresso ore 17). Per tutte e nove le date sarà attivo un bus navetta fino all’ingresso del Castello e viceversa.