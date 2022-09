PAT * EX ARTIGIANELLI ED EX MASERA: « VIA LIBERA ALLE DEMOLIZIONI, LA DECISIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE SU INDICAZIONE DEL PRESIDENTE FUGATTI »

16.32 - venerdì 30 settembre 2022

Ex Artigianelli ed ex Masera: via libera alle demolizioni.Oggi la decisione della Giunta provinciale su indicazione del presidente Fugatti.

Nelle prossime settimane saranno avviate le procedure per la demolizione dell’Istituto Pavoniani, ovvero ex Artigianelli a Susà di Pergine Valsugana, nonché dell’edificio ex Masera, situato a Levico Terme. Lo ha stabilito oggi la Giunta provinciale, facendo seguito alle indicazioni del presidente Maurizio Fugatti. Entrambi gli immobili sono caratterizzati da uno stato di vetustà e di abbandono, le aree lasciate vuote dai volumi conserveranno la destinazione urbanistica vigente.

Compendio Istituto Pavoniani

Edificato nel periodo 1963 – 1965, nacque su progetto del 1962 come centro vocazionale – seminario minore. Negli anni ’70 fu trasformato in scuola pubblica per le scuole medie di Pergine con annesso convitto. L’edificio è articolato su un grande corpo di fabbrica, dal quale si dipartono altri tre volumi. Il compendio è stato acquisto dalla Provincia mediante permuta con l’Istituto Pavoniano Artigianelli. L’immobile ex Artigianelli è caratterizzato attualmente da uno stato di vetustà e abbandono.

All’interno della chiesa è presente un mosaico, opera dell’artista Gerolamo (Mino) Buttafava, di grandi dimensioni (circa 5,6 x 8,34 metri), rappresentante un Cristo benedicente e risalente agli anni ’60. Sono attualmente in corso i lavori finalizzati alla conservazione dell’opera: la Giunta provinciale aveva già stabilito in precedenza di preservare il mosaico che verrà staccato dal muro e, successivamente, rimontato presso la chiesa di Sant’Alessandro a Riva del Garda.

Immobile ex Masera

L’edificio, situato a Levico Terme, è di proprietà provinciale. Adibito fin dal 1925 a fabbrica ed essiccatoio per bozzoli di bachi da seta, luogo di lavorazione delle foglie di tabacco e infine magazzino per prodotti agricoli, oggi è anch’esso in uno stato di abbandono e degrado da numerosi anni.