LANCIO D'AGENZIA TN-AA

PAT * EVENTI PUBBLICI: «“SCIA“, DALL’1/10 AL VIA LA NUOVA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DIGITALE “STANZA DEL CITTADINO»

12.31 - martedì 23 settembre 2025

A partire dal prossimo 1 ottobre entrerà in vigore ufficialmente la nuova modalità di presentazione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (Scia) relative a manifestazioni di spettacolo con presenza di pubblico fino a duecento e fino a duemila persone (le cosiddette Scia 200 e Scia 2.000) attraverso la piattaforma digitale “Stanza del Cittadino”.

L’innovazione, che segue un periodo di affiancamento con la modalità tradizionale di invio tramite Pec, avviata lo scorso 16 giugno, è stata finanziata nell’ambito di un Progetto Bandiera del Piano nazionale complementare al Pnrr e presentata a fine primavera in un incontro con le categorie economiche e gli enti di volontariato.

Dal prossimo mercoledì 1 ottobre, l’impiego della piattaforma diventerà la modalità standard, mentre l’invio via Pec sarà riservato a casi eccezionali.

“Sappiamo che la semplificazione è uno degli strumenti più efficaci per agevolare le imprese e il mondo del volontariato, assicurando al contempo servizi pubblici efficienti. In questo senso, la nuova piattaforma consente di agevolare la presentazione delle Scia e di ottimizzare le attività amministrative connesse alle verifiche, migliorando la tempestività e la qualità del servizio pubblico”, ha evidenziato l’assessore all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca, Roberto Failoni.

La nuova procedura velocizza le modalità di presentazione delle Scia, garantendo un controllo efficace delle attività e una migliore gestione degli adempimenti in materia di sicurezza pubblica.

In Trentino ogni anno vengono presentate circa 1.500 Scia, di cui più di mille riguardano manifestazioni con capienza fino a duecento persone.

A partire dal 26 marzo 2024, non è invece necessario richiedere alcuna autorizzazione per l’organizzazione di eventi destinati a meno di 100 partecipanti in pubblici esercizi, purché non prevedano intrattenimento danzante, Dj set o spettacoli.

