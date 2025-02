PAT – EVENTI: «GIORNO DEL RICORDO: ANNULLATO L’APPUNTAMENTO DI DOMANI PRESSO IL CONSERVATORIO DI MUSICA “BONPORTI”»

12.40 - lunedì 24 febbraio 2025

La Consulta Provinciale degli Studenti comunica che gli appuntamenti previsti in occasione della Giornata del Ricordo 2025 subiranno alcune variazioni. Per questioni tecnico-organizzative l’evento previsto per domani, martedì 25 gennaio 2025, presso il Conservatorio “Bonporti”, non avrà luogo.

Restano confermati gli appuntamenti del 27 e 28 febbraio con il seguente programma:

Liceo Bertrand Russell, Cles – 27 febbraio dalle 9:00 alle 12:00

Via IV Novembre, 35, 38023 Cles TN

Con il dott. Roberto de Bernardis, presidente dell’associazione Venezia-Giulia-Dalmazia del Trentino e il sig. Rino Girardelli, esule lanischie

Istituto Don Milani, Rovereto – 28 febbraio dalle 9:00 alle 12:00

Via Antonio Balista, 2, 38068 Rovereto TN

Con il dott. Roberto de Bernardis, presidente dell’associazione Venezia-Giulia-Dalmazia del Trentino; il sig. Rino Girardelli, esule lanischie e la partecipazione di Egea Haffner, esule ed autrice del libro “la bambina con la valigia”.

