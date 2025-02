PAT * “EUREGIO INCONTRA LE SCUOLE“: «PRESENTAZIONE INTERATTIVA PER GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO LADINO DI FASSA, SU VARIETÀ LINGUISTICA E COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA»

14.31 - lunedì 24 febbraio 2025

Con una presentazione interattiva ad hoc per gli alunni della Scuola Ladina di Fassa sui temi della cooperazione transfrontaliera, della storia, della varietà linguistica e altri argomenti che interessano da vicino la realtà dell’istituzione e del territorio, il progetto ‘Euregio incontra le scuole’ è arrivato in Val di Fassa, dove non è stato necessario spiegare la varietà linguistica, perché questa viene vissuta quotidianamente da alunni ed insegnanti.

Alla presentazione, svolta in modalità bilingue, hanno aderito con entusiasmo e partecipazione i bambini e le bambine di quinta della Scuola primaria di Sèn Jan/San Giovanni di Fassa. “Esperienza interessantissima e ricca di spunti”, ha commentato l’insegnante di tedesco Fernanda Favè. “È stato un arricchimento reciproco: mentre l’insegnante si confrontava con i propri alunni in ladino, io spiegavo un po’ in tedesco e un po’ in italiano la differenza tra le varie lingue minoritarie sul nostro territorio”, ha aggiunto Roberta Tomazzoni dell’Ufficio Euregio di Trento, che ormai svolge questa attività da alcuni anni in tutte le scuole che ne fanno richiesta all’inizio dell’anno scolastico.

