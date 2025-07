PAT * «EUREGIO DAYS, RINNOVATO IL FORMAT PER L’EUROPEAN FORUM ALPBACH 2025, DAL 16 AL 19 AGOSTO WORKSHOP E CONFERENZE SULLA COMPETITIVITÀ»

10.30 - mercoledì 16 luglio 2025

Nuovo format per gli Euregio-Days 2025 all’European Forum Alpbach (Efa).

Per la prima volta, le giornate dedicate all’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino si svolgeranno nell’arco di quattro giornate e vi potranno accedere gratuitamente persone di tutte le età. Il tema dell’evento, che si terrà dal 16 al 19 agosto 2025, sarà la competitività nell’attuale panorama europeo.

“Come tutti gli anni, gli Euregio-Days sono all’insegna di una sfida centrale per i nostri tre territori. Ora stiamo ampliando ulteriormente il format e coinvolgendo ancora di più la popolazione. Infatti, più persone si informano, partecipano e contribuiscono al dibattito con le loro prospettive personali, migliori saranno le soluzioni che si troveranno. Invito tutte le persone interessate a partecipare, approfittando delle offerte gratuite”, ha dichiarato il presidente dell’Euregio e dell’Alto Adige, Arno Kompatscher.

Per il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, “il forum affronta le sfide attuali relative alle politiche di attrattività territoriale, all’innovazione, alla digitalizzazione e all’approvvigionamento energetico”. “Punto centrale – aggiunge – sono le realizzazioni concrete a livello locale. Gli Euregio-Days dimostrano ancora una volta di essere un evento con un valore aggiunto concreto per l’intera area dell’Euregio”.

Da parte sua, il capitano del Tirolo, Anton Mattle, invita “tutti i e le tirolesi interessati non solo a parlare, ma anche a partecipare attivamente”. “Gli Euregio-Days – spiega – sono un forum per coloro che vogliono trovare soluzioni regionali a sfide globali. L’attenzione è rivolta alla cooperazione transfrontaliera con esempi di buone pratiche. Proprio in termini di competitività, è importante pensare oltre i confini: insieme possiamo modellare la nostra realtà scientifica ed economica e prepararla per il futuro”.

La buona collaborazione tra l’European Forum Alpbach e l’Euregio è stata infine evidenziata dal presidente dell’Efa, Othmar Karas, che ha sottolineato come “l’Euregio è un partner alla pari”. “Rafforziamo la visibilità delle prospettive regionali – ha rilevato – e le colleghiamo alle grandi questioni europee. L’identità locale si coniuga con la responsabilità europea. Questo è il punto di forza della collaborazione tra l’Euregio e l’European Forum Alpbach”.

Gli Euregio-Days sono il primo di cinque moduli che l’EFA offre fino al 29 agosto nell’ambito dell’evento più ampio dal titolo “Recharge Europe”. Durante il primo Euregio-Day saranno assegnati il Premio Euregio per Giovani ricercatori e il Premio Euregio per l’Innovazione. La Giornata del Tirolo sarà seguita dall’inaugurazione ufficiale dell’Efa e dall’Euregio Summit, durante il quale esperti del mondo della ricerca e della realtà operativa discuteranno della competitività dell’Euregio. Il 18 e 19 agosto seguiranno conferenze e workshop sulle strategie competitive dell’UE, sulle tendenze del mercato del lavoro e sul potenziale di innovazione nella regione alpina.