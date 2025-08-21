PAT * EUREGIO DAYS AD ALPBACH: «1.700 PARTECIPANTI HANNO DISCUSSO DI COMPETITIVITÀ, COOPERAZIONE ED INNOVAZIONE TRANSFRONTALIERA»

11.54 - giovedì 21 agosto 2025

Raccogliere le migliori idee provenienti da tutti i territori dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, confrontarsi e trovare soluzioni comuni: questo è stato l’obiettivo degli Euregio Days che si sono svolti nei giorni scorsi nell’ambito del Forum Europeo di Alpbach (EFA).

Quest’anno per la prima volta, partecipanti di tutte le età hanno potuto partecipare al dialogo sul futuro che si è tenuto dal 16 al 19 agosto nella cittadina tirolese. Complessivamente, circa 1.700 persone hanno preso parte a dibattiti, workshop e incontri con rappresentanti del mondo politico, economico, scientifico e della società civile.

Il tema centrale era la competitività nell’Euregio, ma anche il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera. “Solo uniti possiamo affrontare il futuro. Le soluzioni migliori nascono dal dialogo e da una varietà di prospettive. Con il nuovo format degli Euregio-Days abbiamo chiamato all’appello personalità dagli ambiti più diversi, per assumere uno sguardo sulle sfide del futuro”, evidenzia il presidente dell’Euregio e della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher.

“I nostri territori hanno una storia e radici comuni e il lavoro che si è fatto in questi giorni ad Alpbach ha voluto guardare al futuro delle nostre giovani generazioni. Sapere come vengono affrontati temi come competitività, innovazione e ricerca e coniugare le politiche di gestione tra i nostri territori credo sia un valore aggiunto”, ha commentato il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

“Formazione, digitalizzazione, assistenza, sicurezza e molto altro – tutte queste aree tematiche sono importanti per potenziare la competitività della nostra regione. Soluzioni orientate al futuro richiedono un ampio bacino di competenze. Esattamente per questo motivo abbiamo rinnovato il format degli Euregio-Days– più persone, più tempo e più soluzioni”.

Le Giornate Euregio segnano l’inizio dell’EFA 2025, ad 80 anni dalla sua nascita. Articolato in cinque moduli sul tema “Ricaricare l’Europa”, l’evento si protrarrà fino al 29 agosto. Gli organizzatori prevedono la partecipazione di oltre 4.000 persone, tra cui rappresentanti del governo federale austriaco, commissari UE, funzionari governativi internazionali, nonché importanti scienziati e opinion leader.

Sabato 16 agosto è stata la giornata dedicata all’innovazione con gli Euregio Awards, i riconoscimenti a giovani ricercatori e aziende che grazie a prodotti, servizi o approcci di ricerca innovativi contribuiscono alla competitività dell’Euregio.

Domenica 17 agosto è stata all’insegna della tradizione, con la Giornata del Tirolo e la tradizionale sfilata per le vie di Alpbach, seguita dall’Euregio Summit alla presenza delle autorità e con un confronto sui temi della digitalizzazione, della cooperazione e dello sviluppo locale.

Lunedì 18 agosto è stata la volta della “bussola per la competitività”, la tabella di marcia della Commissione europea per la crescita sostenibile. In dialogo con esperti dell’amministrazione, della scienza e della ricerca, del trasferimento tecnologico e della società civile dell’Euregio, i partecipanti si sono confrontati sulle principali linee guida europee e sulla loro applicazione a livello regionale e transfrontaliero.

Walter Obwexer, esperto di diritto europeo, ha spiegato: “Tutte le presentazioni hanno fornito spunti interessanti, fondati sugli sviluppi attuali e hanno presentato proposte per rafforzare la competitività nell’UE. I partecipanti hanno preso parte attivamente al confronto. Ora è il momento di attuare le singole proposte nell’Euregio”.

La giornata di lunedì si è conclusa con un momento culturale di spicco, l’EuregioDramaLab: uno spettacolo sul tema dei confini ideato dall’altoatesina Maria Christina Hilber (rappresentata da Marion Feichter) insieme a Thomas Posch (Tirolo) e Laura Venturini (Trentino).

Martedì 19 agosto ha avuto come focus l’economia e l’industria del futuro: esperti del settore hanno dato ai partecipanti degli input sugli sviluppi previsti a breve e medio termine. Inoltre, sono state presentate diverse soluzioni che potrebbero semplificare il lavoro quotidiano e rendere più efficienti i processi produttivi.

Ogni due anni, l’Euregio Academy accompagna il Forum Europeo di Alpbach. Si tratta di un programma di formazione continua rivolto a giovani di età compresa tra 18 e 35 anni, che si incontrano per tre fine settimana in ciascuno dei territori per approfondire la propria conoscenza dell’Euregio e delle sue strutture e per scambiare idee con esperti e decisori.

I 25 partecipanti di quest’anno si sono confrontati su temi come la vita in montagna, l’habitat alpino e i cambiamenti climatici, all’insegna del motto “Vita in transizione: ieri. Oggi. Domani”. I primi due fine settimana si sono svolti nel maggio scorso a Rovereto e in giugno a Bolzano, mentre il weekend conclusivo si è tenuto ad Alpbach sabato e domenica.